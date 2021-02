Der AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, Bernd Gögel, kann sich keine Koalition der AfD mit einer anderen Partei vorstellen. „Aktuell sehe ich in dem Parteienspektrum niemanden“, sagte Gögel der „Badischen Zeitung“, den „Badischen Neusten Nachrichten“ und der „Südwest Presse“ (Freitag). Es könne aber „durchaus auch sein, dass neue Kräfte entstehen, mit denen wir koalieren können“. Aktuell sei die AfD „prozentual zu schwach, um Dinge umsetzen zu können“. Er hoffe, das das wachse. „Es liegt an uns selber.“ Die Partei müsse sich professionalisieren, dann könne sie in der nächsten Legislatur auch bei „anderen konservativen Kräften“ Vertrauen finden. Wenn es bei den anderen Parteien dann noch Konservative gebe, sagte Gögel.

