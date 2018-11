Extremismus AfD-Nachwuchs im Visier des Verfassungsschutzes: Rücktritte

Next

Unter Beobachtung: Demo der „Jungen Alternative“ in Stuttgart. © Foto: Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart / Alfred Wiedemann

Der Verfassungsschutz beobachtet seit diesem Monat die Jugendorganisation der AfD im Südwesten, die „Junge Alternative Baden-Württemberg“ (JA). Es lägen Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vor, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz in Stuttgart. Diese Anhaltspunkte hätten sich in der „Gesamtschau aus den programmatischen Schriften sowie aus Äußerungen und Positionen von Funktionären und Gliederungen der Jungen Alternative Baden-Württemberg ergeben“. Außerdem bestünden „Bezüge zu Rechtsextremisten, die auf gemeinsame verfassungsfeindliche politische Ziele hindeuten“, so der Sprecher. Weitere Erkenntnisse und Details nannte er nicht.

Knackpunkt für den Verfassungsschutz sind offensichtlich Verbindungen zur „Identitären Bewegung“, die in Baden-Württemberg bereits beobachtet wird. Laut Verfassungschutzbericht eine „sehr aktive“ rechtsextreme Gruppierung“, die „besonders mit ihren fremden- und islamfeindlichen Positionen auffällt“.

Als Konsequenz aus der Verfassungschutz-Beobachtung haben fünf Mitglieder des zehnköpfigen Vorstands der „Jungen Alternative Baden-Württemberg“ ihren Rücktritt von den JA-Ämtern und ihren Austritt angekündigt. Dabei verweisen sie auf Überschneidungen von JA und „Identitären“: Die Verfassungsschutz-Beobachtung sei „die bedauerliche, aber letztlich nur logische Konsequenz fortgesetzten Fehlverhaltens eines nennenswerten Teils der baden-württembergischen JA-Mitglieder, welche sich in zahlreichen Fällen nicht zwischen der JA und der vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären Bewegung entscheiden konnten oder wollten“, heißt es in der Mitteilung des JA-Landesvorsitzenden Moritz Brodbeck.

„Wir sind nicht länger bereit, mit unserem Namen und unserem Gesicht für die Verfehlungen von Personen einzustehen, die die gezielte Radikalisierung der JA oft genug aus dem Schutz der zweiten und dritten Reihe betrieben haben und für keinerlei mahnende Worte zugänglich waren“, so Brodbeck. „Deswegen bleibt uns leider keine andere Wahl, als den Austritt aus jener Organisation anzukündigen, die einige von uns 2013 selbst mit aus der Taufe gehoben haben.“

Weitere Austritte angekündigt

Neben Brodbeck werden am Montag laut Mitteilung auch der stellvertretende Vorsitzende Sven Uwe Epple, Schatzmeister Markus Maier, und die Beisitzer Lukas Battenberg und Daniel Lindenschmid ihre Ämter niederlegen und austreten. Dem Austritt würden sich zahlreiche Mitglieder anschließen, die sich noch „in einer gesonderten Erklärung“ zu Wort melden wollten, hieß es weiter. Brodbeck will auch von seinem Amt als Schriftführer im Bundesvorstand der „Jungen Alternative“ zurücktreten.

AfD-Mitglied will Brodbeck jedoch bleiben. „Wir verschwinden nicht von der Bildfläche“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Perspektivisch“ sei die Neugründung einer AfD-nahen Jugendorganisation denkbar. „Es existieren dazu derzeit noch keine konkreten Pläne“, so Brodbeck auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Mittel- bis langfristig „halten wir uns diese Option ausdrücklich offen“. In der möglichen neuen Organisation könnten „all jene reorganisiert werden“, die für einen „unzweifelhaft demokratischen Kurs stehen“.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) begrüßte den Schritt der Verfassungshüter zur Überwachung der „Jungen Alternative“. Der Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus der Grünen-Landtagsfraktion, Alexander Maier, bezeichnete die Beobachtung als richtigen Schritt. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch, nannte die Beobachtung wichtig und richtig. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Nico Weinmann, bezeichnete die Beobachtung ebenfalls als richtig.

Die Südwest-JA ist nicht der erste Landesverband, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch in Niedersachsen und Bremen wurde der AfD-Nachwuchs beobachtet. Der Landesverband Niedersachsen hatte sich danach aufgelöst.