Zum Interview während der Landtags-Sommerpause empfängt Bernd Gögel in seinem Büro in Stuttgart. Als gäbe es keine Corona-Abstandsgebote, bietet der AfD-Fraktionschef zur Begrüßung einen Handschlag an, reagiert aber entspannt auf die Zurückhaltung des Gastes. „Ganz wie Sie meinen“, sagt...