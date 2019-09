Die AfD-Landtagsabgeordnete Doris Senger kann zunächst kein Mitglied der AfD-Fraktion werden. Ihre Aufnahme scheiterte in zwei Wahlgängen der Fraktion bei deren Klausur in Bad Herrenalb (Kreis Calw). Das bestätigte der Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die 60-Jährige habe demnach nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für ihre Aufnahme erreicht. Gleichzeitig scheiterte am Dienstag die Rückkehr des fraktionslosen Abgeordneten Wolfgang Gedeon in die Fraktion.

„Ich bedauere das schon, dass zu wenig Abgeordnete eine rein sachliche politische Abwägung getroffen haben“, kommentierte Gögel die Abstimmung zu Senger. Emotionen hätten dabei eine wichtige Rolle gespielt. Für den Mittwoch sei ein dritter Wahlgang geplant. Scheitert Senger dann erneut, würde die AfD-Fraktion nur noch aus 19 Mitgliedern bestehen - derzeit ist sie noch mit einem Abgeordneten Vorsprung die größte Oppositionskraft im Landtag. Man hätte zwar dann einen Gleichstand mit der SPD bei der Abgeordneten-Zahl, sei aber nach Wählerstimmen noch die größte Oppositionspartei, sagte Gögel.

Die Unternehmensberaterin Senger aus Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zog im Juli für Lars Patrick Berg in den Landtag ein, der ins Europaparlament gewechselt ist. Seitdem streitet die Fraktion, ob sie als Nachrückerin automatisch Fraktionsmitglied ist oder eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordneten für ihre Aufnahme stimmen muss. Es müsse rechtlich geprüft werden, wie Menschen in die Fraktion kommen können, sagte Gögel. Es brauche Rechtssicherheit. „Wir müssen das jetzt klären, um den Konflikt nicht noch eineinhalb Jahre vor uns herzutragen.“

Es gebe widersprüchliche Ansichten über die Fraktionssatzung, sagte Fraktionsvize Emil Sänze. Die Kontroverse habe sich durch die Sommerpause gezogen. Senger sei nun vielleicht ein bisschen Opfer dessen geworden. „Ich bedauere das außerordentlich“, sagte er. Sänze bezeichnete die Vorgänge in Bad Herrenalb als „herausfordernd“.

Die AfD kam 2016 aus dem Stand mit 15,1 Prozent in den Landtag. Die AfD-Fraktion wollte auf ihrer dreitägigen Herbstklausur in Bad Herrenalb bis Mittwoch eigentlich die politischen Vorhaben der kommenden Monate besprechen, etwa die anstehenden Haushaltsverhandlungen. Kampfabstimmungen um Personalien veranschaulichten die Zerrissenheit der Parlamentariergruppe.

Die Fraktion befasste sich auch mit der Rückkehr des AfD-Politikers Wolfgang Gedeon in die Fraktion. Antisemitismusvorwürfe gegen den mittlerweile fraktionslosen AfD-Politiker hatten 2016 vorübergehend zur Spaltung der Fraktion geführt. Gedeon pflegt aber weiter enge Kontakte in die Fraktion und beantragte auf der Klausurtagung selbst seine Wiederaufnahme. Der Antrag scheiterte aber ebenfalls an der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit, wie Gögel bestätigte. Zum genauen Abstimmungsergebnis wollte er sich nicht äußern. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, dass sich neun Abgeordnete für die Wiederaufnahme Gedeons ausgesprochen haben, acht dagegen. Zwei Parlamentarier hätten sich demnach enthalten.

„Ich habe Verständnis, wenn er Anlauf nimmt“, sagte Gögel. „Den hat er jetzt unternommen.“ Gedeon sollte bereits aus der Partei ausgeschlossen werden. Das Landesschiedsgericht hatte einen entsprechenden Antrag Anfang 2018 unter Verweis auf formale Gründe zurückgewiesen.

In der Fraktion tobt seit langem ein Machtkampf zwischen gemäßigten Abgeordneten um Gögel und Mitgliedern vom rechten Rand um Fraktionsvize Sänze. Bei der Klausur Anfang Januar in Bad Mergentheim war ein Putsch gegen Gögel gescheitert. Die Mehrheit der Abgeordneten hatten Gögel damals das Misstrauen ausgesprochen.

So ist das Leben nun mal in einer jungen Partei, heißt es aus dem Umfeld der Fraktion zu den aktuellen Vorgängen. Keine Fraktion sei so heterogen wie die der AfD. „Hier sind Leute versammelt, die noch nicht mal am Stammtisch zusammen sitzen würden.“

