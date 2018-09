Stuttgart AfD fordert weiterhin Rücktritt von Landtagspräsidentin

Stuttgart / DPA

Die AfD im Landtag hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) erneut zum Rücktritt aufgefordert. Aras verletze ihre Neutralitätspflicht, indem sie die AfD bei öffentlichen Auftritten beleidige. „Wenn sie Parteipolitik betreiben will, kann sie gerne zurücktreten, und das ist auch meine Forderung heute: Frau Aras, treten Sie zurück“, sagte AfD-Vizefraktionschef Emil Sänze am Mittwoch in Stuttgart.

Man habe Aras schon 2017 aufgefordert, Beleidigungen zu unterlassen. Sie habe die AfD mit der NSDAP gleichgesetzt und fortwährend von brauner Soße gesprochen. „Frau Aras kann ihre Meinung haben. Aber wenn sie unterwegs ist, wird sie sofort mit dem Amt der Landtagspräsidentin verknüpft.“ Da könne nicht getrennt werden zwischen Landtagspräsidentin und Mandatsträgerin, so Sänze. Auch die 800 000 Wähler der AfD im Südwesten hätten nicht verdient, beleidigt zu werden.

Die AfD hatte in der parlamentarischen Sommerpause eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums wegen angeblicher Inkompetenz und angeblichem parteiischen Auftreten von Aras beantragt. Die Landtagsspitze lehnte die Sondersitzung vor rund zwei Wochen ab. Auch ein Gesprächstermin zwischen der AfD-Spitze und der Landtagspräsidentin sei bisher nicht gefunden worden, hieß es am Mittwoch bei der AfD.