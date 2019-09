Der Ärzteverband Marburger Bund fordert konsequentere Kontrollen des Arbeitzeitgesetzes in Krankenhäusern im Südwesten. Er will deshalb eine Online-Petition starten mit dem Titel „Patientensicherheit verbessern - Ärztliche Arbeitszeit konsequent kontrollieren“. Am Mittwoch (10.00 Uhr) will der Landeschef der Gewerkschaft, Frank Reuther, über die Arbeitsbedingungen und die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes im ärztlichen Dienst in Krankenhäusern informieren.