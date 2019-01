Land am Rand Ärger wegen Sex-Werbung auf dem Trikot

Land am Rand

Heidelberg / Hans Georg Frank

Sex ist schön. Aber Werbung dafür kann Ärger einbringen. Das wissen auch Kicker der Freien Turner in Heidelberg-Kirchheim. Zur Finanzierung der Club­aktivitäten druckten sie den Namen eines Bordells aufs Trikot – Lust auf der Brust. Auf Puffärmel wurde verzichtet.

Mit dem „Bienenstock“– so heißt das Eroscenter – auf dem Leibchen haben die Fußballer in ein Wespennest gegriffen. Der Oberbürgermeister droht mit dem Entzug der Fördergelder. Der Badische Fußballverband erinnert sich, dass Trikotwerbung zur Genehmigung vorgelegt werden muss, auch wenn dies eher selten geschieht.

Was den Freien Turnern widerfährt, erinnert an den Ärger, den sich der SV Oberwürzbach mit Reklame für das Porno-Starlet Lena Nitro eingeholt hat. Die Sexbombe finanzierte 2017 die Trikots der Saarländer. Das brachte zwar Schlagzeilen bis nach New York ein. Aber der Verband sah darin einen Verstoß gegen Ethik und Moral. Ähnlich wurde argumentiert, als 30 Jahre zuvor der FC Homburg mit Kondom-Reklame

(„London“) auflief. Anstandslos durfte dagegen ausgerechnet der SV Fraulautern für ein Bordell („Villa Maxim“) werben.

Im sittenstrengen Heidelberg ist der Hinweis „Eroscenter“ bereits von der Brust der Freien Turner verschwunden. Was mit dem mehrdeutigen „Bienenstock“ geschieht, ist offen. Das Echo in den Medien hat dem 1975 gegründeten Etablissement an der Eppelheimer Straße auf jeden Fall zu mehr Bekanntheit verholfen. Ein Volltreffer für die andere Form der Leibesübungen.