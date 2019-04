Der Gemeindetag Baden-Württemberg lehnt das Eckpunkte-Papier von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) für eine Novellierung des Klimaschutzgesetzes ab. Kernpunkt des Papiers ist eine Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2030 im Land um 42 Prozent gegenüber 1990. „Die Kommunen haben beim Klimaschutz das gleiche Ziel wie das Land. Die vorliegenden Pläne sind aber ein massiver Angriff auf die kommunale Selbstverwaltung“, sagte Gemeindetags-Präsident Roger Kehle im Gespräch mit dieser Zeitung.

Sauer stoßen den Kommunen Passagen auf, die die Stellung der Regierungspräsidien gegenüber Städten und Gemeinden stark aufwerten würden. So will der Umweltminister laut Entwurf „sicherstellen“, dass die Regierungspräsidien künftig „in allen Bauleitplanverfahren“ zur Regelung von Standorten für erneuerbare Energien wie Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik beteiligt werden. „Die Kommunen brauchen keinen Oberaufpasser in Klimafragen“, wehrt sich Kehle gegen dieses Ansinnen. Um die notwendigen Flächen für die erneuerbaren Energien bereitzustellen, will der Minister zudem die „Steuerungswirkung“ der Ausbauziele optimieren. Aus Sicht des Gemeindetags ein weiterer Versuch, in die kommunale Selbstverwaltung einzugreifen. „Die Landesregierung sollte sich das Fachwissen der Städte und Gemeinde zunutze machen, anstatt sie zu entmachten.“

Der Ausbau von Windenergie und Photovoltaik sei ein wichtiges Anliegen, das der Gemeindetag teile. Dass die Regierung für erneuerbare Energien Freiflächen zu Verfügung stellen wolle, aber nicht für Wohngebäude, könne er aber nicht nachvollziehen, so Kehle. „Bezahlbarer Wohnraum wird die soziale Frage schlechthin. Wir brauchen daher dringend neue Bauflächen. Wir haben aber kein Problem damit, wenn auf jedes neue Gebäude eine Photovoltaikanlage kommt.“ Angesichts der von der Landesregierung initiierten Wohnraumallianz, die nach Rezepten für bezahlbare Mieten sucht, wundert sich Kehle über einen Passus in den Klimaschutz-Plänen, wonach Nachhaltigkeitskriterien als Prüfauftrag in die Bedingungen für gefördertes Bauen aufgenommen werden sollen. „Das macht es natürlich teurer. Ich frage mich: Wie passen die Dinge zusammen?“

Dass die Grünen-Fraktion die kommunalen Landesverbände aktuell für eine „Sensibilisierungskampagne“ zur Reduzierung des Flächenverbrauchs durch verstärkte Innenentwicklung gewinnen will, ärgert Kehle. „Was die Grünen uns hier vorschlagen, ist nicht alt, sondern uralt. Wir haben schon vor 25 Jahren den Begriff der ‚kompakten Kommune‘ geprägt. Heute firmiert das unter Innen- vor Außenentwicklung. Nur: Bewirken lässt sich damit inzwischen kaum noch etwas.“

Unterstellers Papier enthält zudem erste Schritte für „die Einführung einer verbindlichen kommunalen Verkehrsplanung“ – wieder unter „Einbindung der Regierungspräsidien“. Die Planung soll den Klimaschutzbeitrag der Kommunen im Verkehr spezifizieren, geeignete Maßnahmen und eine Überprüfung zur Zielerreichung enthalten. „Eigentlich schuldet das Land uns ein Konzept. Jetzt sollen wir liefern“, ärgert sich Kehle. Die Eckpunkte beinhalten überdies eine „verpflichtende kommunale Wärmeplanung“ für Stadtkreise und große Kreisstädte, inklusive Bestandsanalyse, Potenzialanalyse und Konzeptentwicklung.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wehre sich zu Recht gegen Berliner Zentralisierungsbestrebungen und halte die Fahne des Föderalismus hoch, so der Gemeindetags-Präsident. Dass die untere Ebene viele Probleme besser lösen könne, gelte aber auch zwischen Land und Kommunen. „Auf dem Weg, das Klima nachhaltig zu verbessern, sehe ich die Kommunen als kreative Zukunftsgestalter. Wir sind nicht die Handlanger der Regierung, denen man jeden Tag sagt, was zu tun ist.“