Diesel ADAC-Test: Umbau macht Luft deutlich sauberer

Stuttgart / Roland Muschel, Axel Habermehl

Hardware-Nachrüstung ist effektiver als Software-Updates. Verkehrsminister Hermann und Kommunen: Hersteller sollen zahlen.

Mit Hardware-Nachrüstung lässt sich der Stick­oxid-Aus­stoß von Euro-5-Dieselfahrzeugen im realen Straßenverkehr um die Hälfte senken. Das ist das Ergebnis einer vom ADAC Württemberg im Auftrag von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) durchgeführten Testreihe. „Unser Test hat die Fake News der Autoindustrie endgültig widerlegt: Hardware-Nachrüstung funktioniert“, sagte der Vorstands­chef des ADAC Württemberg, Dieter Roßkopf.

Die Hardware-Nachrüstung sei für den Gesundheitsschutz doppelt so effektiv wie die von Teilen der Hersteller angebotenen Software-Updates, sagte Hermann. Bei einer flächendeckenden Nachrüstung aller Euro-5-Diesel könnten viele der bundesweit 70 Städte die Schadstoffgrenzwerte einhalten, die sie derzeit reißen.

Wie der ADAC sieht der Grünen-Politiker die Autoindustrie in der Pflicht, die mit bis zu 3300 Euro pro Fahrzeug bezifferten Kosten zu

übernehmen: „Ich betrachte Hardware-Nachrüstung als Wiedergutmachung der Hersteller an den Kunden.“ Die Industrie selbst geht von weit höheren Kosten aus; zudem warnt der Branchenverband VDA, die Umrüstung bedeute einen umfassenden Eingriff in das Steuerungssystem des Autos. Die Politik müsse die Autohersteller „verpflichten, rasch mit der Nachrüstung an den betroffenen Fahrzeugen zu beginnen und auch dafür zu bezahlen“, forderte dagegen Gemeindetags-Präsident Roger Kehle. Dann erübrige sich auch die Debatte um Fahrverbote.

Am Donnerstag berät das Bundesverwaltungsgericht, ob Diesel-­Fahrverbote in Städten wie Stuttgart zulässig sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hofft, dass die Richter die Zuständigkeit beim Bund sehen. „Wenn wir verlieren, kriegen wir dicke Probleme.“ Wie das Land ein Verbot für bestimmte Autos organisieren solle, sei ihm schleierhaft. Polizisten müssten Autofahrer anhalten und kontrollieren. „Dann gibt es Staus bis Heilbronn und Tübingen.“