Die Abiturienten im Südwesten haben nach Angaben des Kultusministeriums auch unter den besonderen Corona-Bedingungen gute Ergebnisse erzielt. Nach einer vorläufigen, repräsentativen Stichprobe des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg an den öffentlichen allgemeinbildenden Gymnasien haben die Absolventen einen Notendurchschnitt von 2,31 erzielt, wie das Ministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Dies sei ein guter Schnitt, der sich im Rahmen der vergangenen Jahre bewege und das Resultat von 2019 (2,36) sogar leicht übertreffe.

Die Entscheidung, das Abitur trotz Corona durchzuführen, sei richtig gewesen. „Die Abiturientinnen und Abiturienten können stolz auf sich sein, dass sie ein faires, aber dennoch anspruchsvolles Abitur mit so guten Ergebnissen abgelegt haben“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) laut Mitteilung.

Vor den Prüfungen hatte es eine Debatte darüber gegeben, ob die Abiturprüfungen wegen Corona und einer möglichen Gefahr für die Gesundheit der Schüler abgesagt werden sollen. Schülersprecher beispielsweise hatten gefordert, die Abschlussnoten aus den vor Beginn der Pandemie erbrachten Leistungen zu bilden. Das Kultusministerium lehnte dies ab.