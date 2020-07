Nichts wie raus aus dem Klassenzimmer: Rund 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg sind am Mittwoch in die Sommerferien gestartet. Vor den meisten von ihnen liegen sechs Wochen Sommer, Sonne und schulfrei. Für ungefähr 137 000 Lehrer beginnt nun die unterrichtsfreie Zeit. Zudem beginnt bei den mehr als 9000 Kitas und in der Kindertagespflege die verdiente Sommerpause.

„Vielen Dank für das außerordentliche Engagement“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zum Ferienbeginn mit Blick auf die vergangenen Monate und den Unterricht in Pandemiezeiten. „Erholt Euch, erholen Sie sich, so gut es geht.“ Eisenmann rief weiter zu gegenseitiger Rücksicht, zu Engagement und Zusammenhalt auf. „Wir müssen alle gemeinsam eine zweite Welle verhindern, denn ein weiterer Lockdown wäre für unser Land nicht zu verkraften - wirtschaftlich, gesellschaftlich und bildungspolitisch.“

Nicht alle Kinder haben schulfrei: Wer versäumten Stoff nachholen will oder muss, kann an 54 Standorten sogenannter Sommerschulen im Land pauken. Rund 2000 schwächere Schüler werden dort Lesen, Schreiben und Rechnen üben. Das Angebot findet in der Regel in den letzten beiden Ferienwochen statt - in diesem Sommer parallel zu den sogenannten Lernbrücken, einem Nachhilfeprogramm für schwächere Schüler, um Wissenslücken aus der Corona-Zeit zu schließen.

Das neue Schuljahr beginnt dann am 14. September. Schwerpunkt im Schuljahr 2020/2021 werde sein, Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen, sagte Eisenmann.