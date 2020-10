Die Initiative „Querdenken“ will am heutigen Sonntag in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Laut Stadt wurden 4500 Teilnehmer für die Kundgebung in der Nähe des Bodenseeufers angemeldet. Bereits am Samstag hatten sich Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen in Konstanz zu einer Menschenkette versammelt. Begleitet wurden sie von Gegendemonstranten, die die Corona-Maßnahmen verteidigten. Die Proteste verliefen laut Polizei friedlich. Auch für Sonntag sind Gegenproteste geplant.

Zwölf Versammlungen sind für Sonntag in Konstanz angemeldet. Bei den Kundgebungen sind „Reichsflaggen, Kaiserrechtsflaggen und Zeichen, die einen deutlichen Bezug zur Zeit oder zu den Verbrechen des Nationalsozialismus herstellen und eine Verbindung zu der aktuellen Corona-Pandemie herstellen“ von der Stadt verboten worden.

Ende August waren bei einer Corona-Demo am Berliner Reichstag Flaggen des deutschen Kaiserreichs geschwenkt worden. Demonstranten hatten Absperrungen durchbrochen.