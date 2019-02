Machtkampf in der AfD macht vor Parteitag in Chat mobil

Heidenheim / Dirk Hülser

Wenn die AfD am Wochenende in Heidenheim zum Landesparteitag zusammentritt, wird es alles andere als harmonisch zugehen. Am Montag hat der im Januar zurückgetretene Vizechef der Landtagsfraktion, Emil Sänze, angekündigt, gegen den Fraktionsvorsitzenden Bernd Gögel und den Bundestagsabgeordneten Martin Hess als Landesvorsitzender anzutreten. Sänze wird ebenso wie Christina Baum, Mitinitiatorin der Splittergruppe „Stuttgarter Aufruf“, dem rechten Parteiflügel zugerechnet. Baum kandidiert am Wochenende für ein Vorstandsamt.Die Kandidaturen sind keine Überraschung. Seit geraumer Zeit bringt sich der rechte Rand in der AfD in Stellung, der sowohl den Noch-Landesvorsitzenden Marc Jongen, der sich nicht mehr zur Wahl stellt, wie auch Gögel ablehnen. Ein Parteimitglied geht davon aus, „dass die Putschisten Krawall schlagen“. Das belegen auch Chatverläufe aus einer internen Gruppe der Baum- und Sänze-Anhänger – rund 80 AfDler bereiten sich beim Messengerdienst Telegram so auf den zweitägigen Parteitag vor.So schlägt ein Chatteilnehmer vor: „Wir müssen eine Liste mit Fragen zu allen Personen erstellen und bei den Fragerunden jedes mal 10 bis 15 Leute melden lassen die dann auch ans Mikro kommen. Es dürfen keine Pro-Jongen Fragen aus seiner Ecke kommen.“ Der Vorschlag stößt auf Zustimmung: „Das ist ne super Idee“, meint einer, ein anderer schreibt: „Wirklich das beste Argument zur Motivation um teilzunehmen!“ Und Christina Baum fordert: „Keine Entlastung des alten Vorstandes.“

Mürbe machen

Ein Parteimitglied erinnert daran, wie der frühere Parteichef Bernd Lucke „nur durch Hau-ab-Sprechchöre“ abgewählt wurde. Deshalb habe er Mitglieder beschimpft. „Das brachte immer mehr Leute auf die Palme.“ Mit der gleichen Taktik sei Alice Weidel als Landesvorsitzende verhindert worden.

Eine weitere Idee ist, die Vorstandsmitglieder mürbe zu machen. „Wer wollte dem noch existierenden Landesvorstand mal so richtig die Meinung sagen?“ fragt ein AfD-Mann. „Per SMS oder WhatsApp? Nur zu“, schreibt er und liefert den Chatteilnehmern acht Handynummern von Jongen, Gögel und Co. gleich mit. Für die Gruppenadministratorin Christina Baum ist jedenfalls klar: „Dieses Mal müssen wir aufs Ganze gehen.“

Um ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen, hat sie gemeinsam mit Sänze, Stefan Räpple, Rainer Podeswa und fünf weiteren Landtagsabgeordneten einen Brandbrief verfasst, der am Sonntag an alle Kreisvorsitzenden verschickt wurde. Diese sollten ihn dann an die Mitglieder weiterleiten. Bis auf Gögel – gegen den sich der Brief in erster Linie richtet – entspricht die Gruppe exakt jenen Abgeordneten, die nach der vorübergehenden Spaltung der Fraktion 2016 weiterhin als AfD im Landtag firmierte. Nach einem Streit um den Antisemiten Wolfgang Gedeon hatten die anderen (Gedeon-kritischen) Fraktionsmitglieder für einige Zeit eine eigene Fraktion gebildet.

Im Kern geht es Baum und den anderen Unterzeichnern des vierseitigen Briefs um das Parteiausschlussverfahren (PAV) gegen Stefan Räpple, dem vom Parteivorstand eine zu große Nähe zu rechtsextremen Gruppierungen vorgeworfen wird. Gögel habe den Vorstand „mit falschen Behauptungen über Stefan Räpple“ zu einem PAV gedrängt“. In dem Schreiben ist nun die Rede von „perfiden Gesinnungsschnüffeleien, Hexenjagden, Denunziationen und gezielten Indiskretionen gegenüber der Presse“.

Das Parteimitglied, das in Baum, Sänze, Räpple und deren Anhängern „Putschisten“ sieht, ist jedenfalls auf den Parteitag am Wochenende gespannt – und vermutet: „Wir brauchen drinnen mehr Security als draußen.“

