Ist das Leben auf dem Land gesünder als in der Stadt? Sind Kinder in Baden-Württemberg häufiger krank als Kinder in anderen Bundesländern? Wie viel Geld geben Krankenkassen für die Gesundheit von Kindern im Land aus? Diese und weitere Fragen hat die Krankenkasse DAK von Wissenschaftlern der Universität Bielefeld untersuchen lassen. Die spannendsten Ergebnisse im Überblick:

Stadt oder Land?

„Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist größer als gedacht“, sagt Siegfried Euerle, Chef der Landes-DAK. Die Studie der Krankenkasse listet in der Stadt etwa 22 Prozent mehr Fälle von Viruserkrankungen auf. „In der Stadt gibt es ganz andere Übertragungswege“, erklärt Julian Witte von der Universität Bielefeld. Wo mehr Menschen auf engem Raum lebten, sei die Ansteckung mit Viren leichter. Landkinder haben häufiger eine akute Lungenentzündung, Sprachstörungen oder Heuschnupfen, Stadtkinder dagegen krankhaftes Übergewicht und Karies.

Bildung macht den Unterschied

Die Forscher haben einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsstatus der Eltern und dem Gesundheitszustand der Kinder festgestellt. So leiden Kinder, deren Eltern keinen Bildungsabschluss haben, fast drei Mal so häufig an Karies wie Kinder aus Akademiker-Familien. Auch das Risiko für Adipositas ist um bis zu 247 Prozent erhöht.

Gesünder als der Durchschnitt

Im Vergleich zu Kindern aus anderen Bundesländern ist der Nachwuchs im Südwesten gut dran. Hierzulande haben Kinder seltener Infektions- und Atemwegserkrankungen. Im bundesweiten Vergleich wurden 23 Prozent weniger Karies-Diagnosen erfasst. Auffällig ist, dass der Studie zufolge die Rate von Jugendlichen, die wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten, 37 Prozent über dem Bundesschnitt liegt.

Wie reagieren?

„Ein hoher Anteil der Krankheiten wäre durch Prävention vermeidbar“, sagt Prof. Jan Steffen Jürgensen vom Klinikum Stuttgart. Prof. Markus Rose, der im Kinderkrankenhaus Olgahospital den Bereich Pädiatrische Pneumologie leitet, betont, Rückenschmerzen oder Kopfschmerz bei Kindern seien „Bildschirmkrankheiten“ und auf zu viel Zeit vom dem Computer oder Smartphone zurückzuführen. Sein Rat: „Eltern, wenn ihr etwas für die Gesundheit eurer Kinder tun wollt, dann spielt mit ihnen – und zwar am besten draußen.“