Die Landesregierung von Baden-Württemberg versucht, sich besser gegen die wachsende Bedrohung durch Hacker und andere Cyber-Kriminelle zu wappnen. Finanzministerin Edith Sitzmann bringt am Dienstag Pläne für ein neues „Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung“ (SITiF) in den grün-schwarzen Ministerrat ein.

Laut Sitzmanns Kabinettsvorlage, die dieser Zeitung vorliegt, soll das neue Zentrum in Karlsruhe angesiedelt werden und über 23 Personalstellen verfügen. Der Aufbau der Truppe solle noch dieses Jahr starten, ab 2021 soll sie den regulären Dauerbetrieb aufnehmen. Bis Ende des Jahres 2023 rechnet Sitzmann für das Zentrum mit Gesamtkosten in Höhe von 18,4 Millionen Euro.

Sitzmann schwebt „eine möglichst schlagkräftige und durchsetzungsfähige Einheit“ vor. Sie soll in drei Abteilungen als Referat des Landeszentrums für Datenverarbeitung (LFD) bei der Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe aufgestellt werden. Unter anderem ist eine „Task Force zur Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen und Wiederherstellung der Datensicherheit in der Steuer-/ Finanzverwaltung“ geplant.

Begründet wird die Initiative mit Ereignissen der vergangenen Monate. „Die Zahl der automatisierten und gezielten Angriffe wächst stetig. Das Bedrohungspotenzial wird auch für die Finanzverwaltung immer größer“, heißt es in den Plänen. Die Finanzverwaltung führt sensible Daten, insbesondere solche, die dem Steuergeheimnis unterliegen. Die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen sieht Sitzmann angesichts des Ausmaßes an Cyber-Attacken offenbar nicht mehr als ausreichend an. In der Kabinettsvorlage verweist sie auf mehrere zuletzt beobachtete Angriffe.

Besonders hebt sie einen „Kryptomining-Angriff“ auf das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) im Dezember 2017 hervor sowie Attacken mit Verschlüsselungstrojanern auf die zentrale IT-Behörde des Landes BitBW, außerdem einen gezielten Angriff auf das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL). Ferner sei es zu mehrmals wiederkehrenden Angriffen mit virenbefallenen E-Mail-Anhängen gekommen, „die zum Teil zielgerichtet mit hoher Kriminalität auf aktuelle Ausschreibungen der OFD Karlsruhe und der Finanzämter ausgerichtet waren“, schreibt die Ministerin.

„Die Bedrohungssituation und die Zahl der Angriffe auf die Systeme der Landesverwaltung haben sich in den letzten beiden Jahren deutlich erhöht“, stellt Sitzmann fest. Deshalb müssten die „bereits vorhandenen Anstrengungen zum Schutz der Daten weiter ausgebaut und professionalisiert werden, um den Bedrohungssituationen begegnen zu können“. Noch nicht geklärt ist die Finanzierung. Darüber soll im Rahmen des laufende Planaufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2020/2021 entschieden werden.