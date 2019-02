Missbraucht im Heim „Das geht das ganze Leben nicht mehr weg“

Stuttgart / Von Alfred Wiedemann

Andreas M. kommen heute noch die Tränen, wenn er erzählt, was ihm angetan worden ist. Vor Jahrzehnten. Von einem jungen Erzieher im katholischen Knabenheim St. Antonius in Waldachtal-Heiligenbronn.

Andreas M., 61, heißt anders, sein richtiger Name soll nicht bekannt werden. Als Heimkind benutzte ihn der Erzieher für sado-masochistische Praktiken. Sex mit Gewalt. Auch andere Kinder habe sich der Erzieher dafür ausgesucht, ist sich M. ganz sicher. Gestoppt hat das niemand. Schläge auch der erziehungsberechtigten Nonnen waren normal, ein blau geschlagener Po kein Grund für Nachfragen. Wer den Täter beschuldigte, erntete Prügel. Von den Nonnen, so M., ging kein Missbrauch aus, aber klare Vertuschung.

Den Kindern fehlten Bezugspersonen, sagt M. Das Heim in Heiligenbronn war eine eigene Welt. „Wir hatten keine Möglichkeit, irgendwo Hilfe zu äußern, geschweige denn, zu holen.“

Der Missbrauch bewegt und schmerzt den Stuttgarter bis heute. „Das geht mein ganzes Leben nicht mehr weg, das ist wie unauslöschbar in der Seele eingebrannt.“ Jahrzehnte hatte er alles verdrängt, „normal“ gelebt, mit Heirat, Kindern, Beruf.

Andreas’ Vater war ein anderweitig verheirateter Gastarbeiter aus Italien, seine Mutter war ledig, hatte mehrere uneheliche Kinder. Alleinerziehend war 1957 Grund genug für eine Heimeinweisung der Kinder. Für Andreas M. war Heiligenbronn eine von fünf Heimstationen.

Zwei Nonnen waren zuständig für etwa 20 Kinder. Die etwas älteren, ab etwa zehn Jahren, mussten in der Landwirtschaft ran: in den Ställen, zur Heuernte und Kartoffellese. 20 Kühe waren zu versorgen, „aber für uns Kinder gab es keine Butter, keine Milch. Nur Malzkaffee und Margarine“, so M. Für die Heimleitung sei es wichtiger gewesen, den günstigsten Heimsatz im Südwesten zu haben.

M.s Traumberuf war Bankkaufmann, er wurde aber vom Arbeitsamt zum Elektriker „überredet“, nach einer Umschulung zum Industriekaufmann arbeitete M. lange in einer großen Behörde.

Die schlimmen Erlebnisse als Kind hat M. lange Zeit verdrängt, lange niemandem davon erzählt. „Ich war Sportler, Fußballer, ein Arbeitstier“, sagt Andreas M. Bis plötzlich nichts mehr ging. 2011 fing das an, zuerst völlig unerklärlich. „Plötzlich war alle Kraft weg.“ Zusammenbrüche folgten, ein Jahr Aussetzen bei der Arbeit, Psychotherapie. Irgendwann die Erkenntnis: „Der Missbrauch hat mich traumatisiert bis zum Lebensende.“ Das war auch die Diagnose der Psychotherapeutin. M. musste seine Arbeit aufgeben, lebt heute von einer Erwerbsunfähigkeitsrente. Er hat eine Selbsthilfegruppe für ehemalige Heimkinder gegründet. Vom 2012 bundesweit eingerichteten Fonds „Heimerziehung“, mit dem Bund, Länder und die beiden großen Kirchen Unterstützung und Hilfe zugesagt haben, habe er nur zufällig erfahren. Er habe eine Entschädigung erhalten, ja, sagt Andreas M. „Aber was können ein paar tausend Euro schon gutmachen?“ Wegen der Missbrauchsfolgen könne er nicht mehr arbeiten, so fehlten ihm 100 000 Euro, die er bis zur regulären Rente 2025 mehr gehabt hätte.

Auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat M.s Leid inzwischen anerkannt, „unvollkommen“, wie M. sagt. Das Knabenheim St. Antonius, das es bis 1988 gab, wurde von Franziskaner-Nonnen geleitet, war Mitglied im Caritasverband. Zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs gibt es in der Diözese Rottenburg zwei Kommissionen – von Diözesan-Caritasverband und Schulstiftung.

Andreas M. hatte 2017 eine Befragung und mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen der Caritaskommission. „Da hatte ich immer das Gefühl, man glaubt mir nicht“, sagt M. Die Aufarbeitung der Kirche empfand er als „noch schlimmer, als in den Medien kritisiert“. Im Protokoll hätten sämtliche Details zum Missbrauch gefehlt. Absicht, kein Versehen sei das. Daher könne er die Entschädigung nur noch „als eine Art Ablasshandel“ sehen. Der Heiligenbronner Erzieher sei aber auch von anderen Heimkindern belastet worden. Sein Name sei im Schreiben der Kommission unterschlagen worden.

„Herrn M. wurde im ganzen Verlauf der Gespräche immer geglaubt. Seine Schilderungen wurden nie angezweifelt“, sagt eine Sprecherin der Diözese. Vermutlich habe die Aussage „Wir prüfen den Sachverhalt“ bei M. dazu geführt, dass er glaubte, er werde nicht ernstgenommen. „Diese Aussage wird aber in jeder Untersuchung gemacht.“ Prüfung und Recherche seien Teil der Untersuchung der Missbrauchsfälle. Eine Namensnennung vermeintlicher Täter erfolge „grundsätzlich“ nicht in den Schreiben der Diözese an die Betroffenen.

Wichtig sei, dass Heimkinder von damals weiter Hilfe finden, sagt Andreas M. Dazu sei weiter eine Anlaufstelle nötig, wie es sie bis 2018 in Stuttgart gab, finanziert vom Heimfonds. Ob die vom Land geplante Ombudslösung, die 2020 kommen soll, geeignet ist, bezweifelt M. „Die Berater sollen für Ex- wie heutige Heimkinder da sein“, da bestehe die Gefahr, dass die Älteren „wieder mal hinten runterfallen“.

Das passiere nicht, verspricht das Sozialministerium. Das geplante Ombudssystem soll zur „dauerhaften Service- und Infostelle für ehemalige Heimkinder“ werden, so ein Sprecher. Bis Ende 2019 gebe es übergangsweise das von der Stiftung Kinderland geförderte Projekt Ombudschaft Jugendhilfe der Liga der freien Wohlfahrtspflege. Ziel sei ein nahtloser Übergang der Beratung.

Hilfsangebote laufen weiter

Der Aufbau der Strukturen werde nach und nach in Abstimmung mit den regionalen Akteuren stattfinden. Es existierten schon „vielfältige Anlauf- und Beratungsangebote“, Kontakte vermittele etwa der Weiße Ring. Auch das Hilfsangebot der Diözese für Ex-Heimkinder soll weiterlaufen. Wenn sexueller Missbrauch plausibel dargelegt wird, werden 5000 Euro gezahlt zur „Anerkennung des Leids“, dazu Therapiekosten übernommen.