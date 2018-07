Baden-Baden „Bürgermeister für den Frieden“ zeigen Flagge am 8. Juli

Baden-Baden / DPA

Im Rahmen der Aktion „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) wehen am Wochenende auch im Südwesten in vielen Städten wieder die Flaggen dieses weltweiten Friedensbündnisses. Die Aktion steht unter dem Motto „Atomwaffen abschaffen“. Stadt- und Gemeindeoberhäupter appellieren damit an die Staaten der Welt, Atomwaffen abzubauen und sich für eine friedliche Welt einzusetzen. Deutschlandweit sind 270 Städte dabei; in Baden-Württemberg beteiligen sich nach Angaben vom Freitag unter anderem Karlsruhe, Baden-Baden und Konstanz.

Website Mayors for Peace