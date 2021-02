Einen Monat vor der Landtagswahl im Südwesten liegen die Grünen in einer weiteren Umfrage vor ihrem derzeitigen Koalitionspartner CDU. Wenn schon an diesem Sonntag gewählt würde, käme die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann laut einer Befragung des Insa-Instituts im Auftrag der „Bild“-Zeitung (Samstag) auf 31 Prozent. Die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann dagegen würde nur 28 Prozent erreichen. Vor einem Monat hatte Insa noch beide Parteien gleichauf bei 30 Prozent gesehen.

AfD und SPD verlieren in der aktuellen Umfrage jeweils einen Punkt und kommen auf elf Prozent. Die FDP legt um zwei Punkte auf zehn Prozent zu. Die Linke würde es mit weiterhin vier Prozent erneut nicht in den Landtag in Stuttgart schaffen.

Eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ hatte die Grünen Anfang des Monats ebenfalls vor der CDU gesehen - allerdings wesentlich deutlicher. In Baden-Württemberg wird am 14. März gewählt.

