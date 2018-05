Justiz 18- bis 21-Jährige wie Erwachsene bestrafen

Stuttgart / Roland Muschel

Bayern und Baden-Württemberg wollen, dass das Jugendstrafrecht nicht mehr so oft auf Heranwachsende angewendet wird.

Die Justizminister von Baden-Württemberg und Bayern, Guido Wolf (CDU) und Winfried Bausback (CSU), dringen auf eine regelmäßige Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende von 18 bis 21 Jahren. Das sieht ein gemeinsamer Beschlussvorschlag für die Justizministerkonferenz am 6. und 7. Juni vor, der der SÜDWEST PRESSE vorliegt.

Derzeit werden bundesweit 60 Prozent der Straftaten von Heranwachsenden nach dem milderen Jugendstrafrecht sanktioniert, das etwa bei Reifeverzögerungen angewendet werden kann. In Hamburg beträgt die Quote sogar 90 Prozent, in Bayern 71 Prozent, Baden-Württemberg liegt mit 44 Prozent in einem niedrigen Bereich.

„Es entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers, dass in der Praxis auf Heranwachsende überwiegend Jugendstrafrecht angewendet wird. Wir senden damit auch ein völlig falsches Signal an Straftäter aus dieser Altersgruppe. Für mich gehören Volljährigkeit und strafrechtliche Verantwortung zusammen“, sagt Wolf dieser Zeitung. 18-Jährige würden seit 1975 als volljährig gelten, sagte Bausback: „Sie dürfen Auto fahren, Firmen gründen, ja sogar Transaktionen in Millionenhöhe tätigen. Dann müssen sie aber auch im Strafrecht Verantwortung übernehmen und für ihr Verhalten als Erwachsene geradestehen.“

In der Praxis wenden die Gerichte das Jugendstrafrecht in einzelnen Deliktsbereichen höchst unterschiedlich an. So betrug die Quote 2016 bei Straßenverkehrsdelikten 45 Prozent, bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung 91,5 Prozent. „Dass gerade bei schweren Straftaten weit überwiegend Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt, ist den Bürgerinnen und Bürgern im Land schlicht nicht vermittelbar“, sagte Wolf.

Die Südländer fordern von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) auch „klare gesetzliche Vorgaben“, um die unterschiedlichen Auslegungen in den Ländern zu reduzieren. „Es darf keinen Unterschied machen, ob ein Täter in Hamburg oder Leipzig vor Gericht steht“, sagte Bausback.