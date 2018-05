Vermisst Suche mit Hubschrauber

Dettingen / swp

Zu einem nächtlichen Einsatz des Polizeihubschraubers ist es am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr in Dettingen gekommen. Grund hierfür war die Suche nach einem Mann, der aus einer Einrichtung der Behindertenhilfe abgängig war. Da eine hilflose Lage des 60-Jährigen nicht auszuschließen war, erfolgte die Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und durch Unterstützung aus der Luft. Die Person kehrte in den Morgenstunden des Donnerstags selbstständig und wohlbehalten zurück. Wo sich der Bewohner aufgehalten hat, bedarf weiterer Ermittlungen.