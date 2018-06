Gaildorf Wunschfilm 2018: „Aus dem Nichts“ siegt

Gaildorf / kmo

Die RUNDSCHAU-Leser haben gesprochen: Fatih Akins Meisterwerk „Aus dem Nichts“ ist der Wunschfilm 2018. Und den wird unsere Zeitung im Rahmen des Gaildorfer Open-Air-Kinos am 20. Juli im Hof des Alten Schlosses präsentieren.

Es war spannend diesmal: Gleich nach Beginn unserer „Wunschfilm“-Aktion setzte sich das in die Shortlist für die Oscar-Nominierung aufgenommene Drama „Aus dem Nichts“ des gebürtigen Hamburger Regisseurs Fatih Akin an die Spitze. Aber nur vorübergehend. Schnell entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Globetrotter-Doku „Weit“ und „Der Buchladen der Florence Green“. Doch dann, auf der Zielgeraden, vergrößerte sich der Abstand zwischen dem Spitzenreiter und dem aus vier weiteren hochkarätigen Filmen bestehenden Verfolgerfeld.

Das Ergebnis spricht für sich: „Aus dem Nichts“ war am Ende mit 34,8 Prozent der Leserstimmen die Nummer eins, gefolgt von „Der Buchladen“ mit 18,8 Prozent, „Die göttliche Ordnung“ und „Weit“ mit jeweils 17,4 Prozent sowie als Schlusslicht die Komödie „Vorwärts immer“ über den falschen DDR-Honecker mit 11,6 Prozent. Damit steht fest, welchen Film die RUNDSCHAU in Zusammenarbeit mit den Sonnenlichtspielen am Freitag, 20. Juli, im Rahmen des zehntägigen Open-Air-Kinos im Schlosshof präsentieren wird: „Aus dem Nichts“ hat nun, wenn es schon mit dem Oscar nicht geklappt hat, unser „Oscärle“ redlich verdient.

Es wäre natürlich vermessen, würden nun die renommierten Preise jenseits des Oscars, die Akin für sein Werk abgeräumt hat, verschwiegen: „Aus dem Nichts wurde zum Beispiel in den USA mit dem Critics’ Choice Award zum besten nicht-englischsprachigen Film gekürt, und es gab den Golden Globe!

Gerechtigkeit um jeden Preis

Der Film erzählt die Geschichte von Katja (Diane Kruger). Verheiratet mit dem Kurden Nuri, lebt sie mit ihm und dem kleinen Sohn in Hamburg. Doch dann, „Aus dem Nichts“, zerbricht ihre Welt: Ihr Mann und ihr Sohn sterben bei einem Bombenanschlag. Bald kristallisieren sich Parallelen zu den Morden des rechtsextremen NSU heraus – ein junges Neonazi-Paar wird verdächtigt. Katja will Gerechtigkeit, und zwar um jeden Preis . . .