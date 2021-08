Welch starkes, ausdauerndes Herz dieser Gerd Müller hatte, bewiesen noch mal die letzten Tage in seinem Leben: Zwölf (!) Tage lang konnte Müller nichts mehr zu sich nehmen, weder essen noch trinken. Am Sonntagmorgen um vier Uhr schlug dann auch dieses zähe Sportlerherz tatsächlich nicht mehr: Gerd Müller, Deutschlands größter Fußball-Torjäger wohl aller Zeiten, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Im Pflegeheim in Wolfratshausen, wo de...