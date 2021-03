Dem Schockmoment am Nachmittag folgte ein Auftakt nach Maß am Abend. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das erste Spiel in der Qualifikation für die WM in Katar gewonnen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw schlug am Donnerstagabend in Duisburg Island mit 3:0 (2:0). Dabei hatte der T...