Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften steht heute das Einzelrennen über 15 Kilometer auf dem Programm. Die Damen starten um 14.15 Uhr. ARD und Eurosport übertragen.

Deutsche Starterinnen: Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Karolin Horchler

Letzte deutsche Weltmeisterin: Laura Dahlmeier 2017 Titelverteidigerin: Hanna Öberg (Schweden)

Deutsche Chancen: Denise Herrmann gewann die Generalprobe in Pokljuka. Erstmals in ihrer Karriere war sie dort viermal fehlerfrei beim Schießen geblieben. Kommt die frühere Langläuferin ähnlich gut durch, kann sie nach Silber in der Verfolgung wieder auf das Podest laufen. Aber der Schießstand in der Südtirol-Arena ist tückisch, und Herrmann hatte bisher Probleme.

Auch Franziska Preuß und Vanessa Hinz können sich wieder Top-Platzierungen ausrechnen. Preuß war zweimal in die Top Ten gelaufen, hatte im Sprint durch einen Fehler zu viel eine Medaille verpasst. Auch Hinz, die vor der WM nicht so richtig in Form gekommen war, zeigt jetzt überzeugende Leistungen. Karolin Horchler schießt zwar gut, ist aber läuferisch zu weit weg von der Weltspitze.

