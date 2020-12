Es dauert nicht mehr lange bis eines der größten Events im Skispringen startet. Denn nächsten Montag schon beginnt die Vierschanzentournee 2020/21. In Deutschland und Österreich wird dann bei dem großen Wintersport-Turnier auf vier Schanzen um die Wette gesprungen. Neben den Olympischen Spielen, dem Skisprung-Weltcup und den Nordischen Skiweltmeisterschaften gilt die renommierte Vierschanzentournee als eine der wichtigsten Wettbewerbe im Skisprung-Sport. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr einiges anders sein. Denn um das Infketionsrisiko zu senken findet die 69. Vierschanzentournee der Skispringer in diesem Winter komplett ohne Zuschauer statt.

Dennoch ist die Vorfreude der Skisprung-Fans groß, denn die Wettkämpfe können live im TV mitverfolgt werden. Wir haben alle Infos rund um Termine, Orte, Tickets und Favoriten sowie die TV-Übertragung für euch im Überblick.

Vierschanzentournee Orte: Oberstdorf bis Innsbruck

Das große Skisprung-Event wird jedes Jahr in derselben Reihenfolge an insgesamt vier Orten in Deutschland und Österreich ausgetragen.

Oberstdorf

Garmisch-Partenkirchen

Innsbruck (A)

Bischofshofen (A)

Vierschanzentournee 2020/2021: Beginn, Termine und Zeitplan

Beginn der Vierschanzentournee ist das Auftaktspringen in Oberstdorf im Allgäu am 29.12.2020. Dort wird auch die Nordische Ski-WM ausgerichtet. In Garmisch-Partenkirchen wird dann das Neujahrsspringen am 01.01.2020 stattfinden. Danach zieht die Tournee nach Österreich weiter. In Innsbruck am Bergisel findet der dritte Wettkampf dann am 03.01.2021 statt. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt dann letztendlich am 06.01.2021 in Bischofshofen.

Alle Termine und Orte der Vierschanzentournee auf einen Blick:

28.12.2020 – Qualifikation Oberstdorf:

Offizielles Training um 14:30 Uhr

Qualifikation um 16:30 Uhr

29.12.2020 – Auftaktspringen Oberstdorf:

Wettkampfbeginn ab 15:00 Uhr

31.12.2020 – Qualifikation Garmisch-Partenkirchen:

Offizielles Training um 11:45 Uhr

Qualifikation um 14:00 Uhr

01.01.2021 – Neujahrsskispringen Garmisch-Partenkirchen:

Wettkampfbeginn um 14:00 Uhr

02.01.2021 – Qualifikation Innsbruck:

Offizielles Training um 11:15 Uhr

Qualifikation in Innsbruck 13:30 Uhr

03.01.2021 – Bergiselspringen Innsbruck:

Wettkampfbeginn um 13:30 Uhr

05.01.2021 – Qualifikation Bischofshofen:

Offizielles Training um 15:00 Uhr

Qualifikation um 16:30 Uhr

06.01.2021 – Dreikönigsspringen Bischofshofen:

Wettkampfbeginn um 16:45 Uhr

Übertragung: Vierschanzentournee live im TV und Stream

Vor Ort kann man sich das Skispringen nicht anschauen, dafür aber live im Fernsehen und im Stream verfolgen. Welche Sender und Streamingdienste die Vierschanzentournee übertragen, erfahrt ihr hier:

Teilnehmer: Die Favoriten für die Vierschanzentournee 2020/21

Dawid Kubacki aus Polen mit Sprüngen auf 143,0 und 140,5 Meter (300,9 Punkte) Marius Lindvik (289,4 Punkte) durch. Bei letzten Vierschanzentournee 2019/20 setzte sichaus Polen mit Sprüngen auf 143,0 und 140,5 Meter (300,9 Punkte) gegen den deutschen Karl Geiger (291,0 Punkte / 140,0 und 136,0 Meter) und den Norweger(289,4 Punkte) durch.

Somit gehört Kubacki dieses Jahr zum engen Favoritenkreis. Doch auch der Sieger der Vierschanzentournee 2018/19 Ryoyu Kobayashi gehört zu den Favoriten.

Vierschanzentournee 2020: Wegen Corona ohne Zuschauer

Zuletzt gab Oberstdorf als letzter der vier Ausrichter bekannt, dass der Auftakt des Traditionsevents am 29. Dezember dieses Jahr vor leeren Rängen statt wie bisher geplant mit 2500 Zuschauer ausgetragen werde. Der Vorsitzende des Skiclubs, Peter Kruijer, sagte: „Es tut uns in der Seele weh, aber wir müssen jetzt die Reißleine ziehen und schweren Herzens auf Zuschauer verzichten.“ Dies schmerze umso mehr, weil man in den vergangenen Monaten ein Konzept entwickelt habe. Wegen der Corona-Krise sind Zuschauer bei Sportevents in Deutschland derzeit verboten.

Vierschanzentournee Saison 20/21: Tickets für Wettkämpfe

Der Auftakt der Vierschanzentournee 2020/21 war mit den bislang 2500 geplanten Fans nach wenigen Stunden ausverkauft. Die Fans sollen nun eine Rückerstattung der Tickets erhalten. „Diese erfolgt automatisch über die jeweilige Vorverkaufsstelle. Wir bitten die Skisprungfans hier um ein wenig Geduld“, sagte Florian Stern, Generalsekretär des Wettbewerbs in Oberstdorf. In den vergangenen Jahren kamen bei den Wettbewerben insgesamt rund 100 000 Zuschauer an die vier Schanzen.

Vierschanzentournee in Oberstdorf: 250 exklusive Plätze beim Auftakt

Auch wenn die Vierschanzentournee wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer starten wird, bleiben die Ränge nicht ganz leer. Denn der Veranstalter hat sich bei der 69. Auflage des Skisprung-Events etwas Besonderes ausgedacht: Damit die Sitzplatztribüne des Oberstdorfer Skisprungstadions bei der TV-Übertragung nicht ganz verwaist aussieht, werden exklusive Plätze vergeben. 250 Skisprung-Fans haben die Möglichkeit, als Foto-Figur in der Audi-Arena zu sein.

Das Ganze kostet die Fans nichts. Der Skiclub Oberstdorf bittet allerdings um eine Spende für die Nachwuchsarbeit. Auf der Webseite der Vierschanzentournee können Fans sich auf den Rängen einen „Platz“ sichern.

Karl Geiger an Corona erkrankt: Start bei Vierschanzentournee unsicher

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist mit dem Coronavirus infiziert und muss um seinen Start bei der 69. Vierschanzentournee bangen. Der 27 Jahre alte Oberstdorfer war bei einem der regelmäßigen Tests positiv getestet worden und befindet sich nun in Quarantäne, wie der Deutsche Skiverband kürzlich mitteilte.