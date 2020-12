In knapp einer Woche startet mit der Vierschanzentournee 2020 eines der größten Ereignisse im Skisprung-Sport. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Wettbewerb in Deutschland und Österreich zwar ohne Zuschauer ausgetragen, Fans können sich dennoch auf einen spannenden Wettkampf freuen – und ihn live verfolgen.

Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Vierschanzentournee im TV und Livesteam.

Vierschanzentournee 2020/21: Live-Übertragung im TV und Stream

Die Vierschanzentournee ist ein regelmäßiger TV-Quotenhit: Bis zu fünf Millionen Zuschauer verfolgen die Wettkämpfe durchschnittlich vor dem Bildschirm. Fans können die Wettkämpfe sowohl im TV auf ARD und ZDF verfolgen, als auch im Livestream in den Mediatheken der beiden Sender. Außerdem sind die Springen auch beim Streamingdienst DAZN live zu sehen.

Vierschanzentournee 2020/2021: Alle Sendetermine im Überblick

28. Dezember 2020, 16.30 Uhr:

Qualifikation in Oberstdorf auf ZDF und DAZN

29. Dezember 2020, 16.30 Uhr

1. Springen in Oberstdorf auf ZDF und DAZN

31. Dezember 2020, 14.00 Uhr:

Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen auf ARD und DAZN

01. Januar 2021, 14.00 Uhr:

2. Springen in Garmisch-Partenkirchen auf ARD und DAZN

02. Januar 2021, 13.30 Uhr

Qualifikation in Innsbruck auf ARD und DAZN

03. Januar 2021, 13.30 Uhr:

3. Springen in Innsbruck auf ARD und DAZN

05. Januar 2021, 16.30 Uhr:

Qualifikation in Bischofshofen auf ZDF und DAZN

06. Januar 2021, 16.45 Uhr:

Letztes Springen in Bischofshofen auf ZDF und DAZN

Vierschanzentournee 2020: Zeitplan, Termine und Favoriten

Die Vierschanzentournee startet am 28. Dezember 2020 in Oberstdorf mit der Qualifikation. Der eigentliche Wettkampf startetet dann am 29. Dezember mit dem Auftaktspringen.