Dass beim Skispringen ein Großteil der Arbeit im Kopf geleistet wird, ist hinlänglich bekannt. Doch in kaum einem Springen wurde das von den Protagonisten so eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie bei diesem denkwürdigen Auftakt der 69. Vierschanzentournee am Dienstagabend in Oberstdorf. Mit un...