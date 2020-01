Daniel Bohnacker vom SC Gerhausen hat mit seinem ersten Weltcupsieg seit neun Jahren am vergangenen Wochenende im schwedischen Idre Fjäll verblüfft. Zuvor hatte der Skicrosser aus Westerheim bereits mit Rang drei in Nakiska aufhorchen lassen und kann auch am kommenden Freitag (Qualifikation) und Samstag (Rennen) im französischen Megève ganz vorne mitmischen. Doch der 29-Jährige bleibt angesichts der Unberechenbarkeit seiner Sportart demütig.

Herr Bohnacker, nach ihrem langersehnten Erfolg kamen sicher viele Gratulanten zu Ihnen...

Daniel Bohnacker: Das kann man wohl sagen. Vor allem viele aus dem Weltcup-Zirkus, die mich schon jahrelang begleiten, haben sich mitgefreut und mir gesagt, wie sehr sie es mir gönnen nach Jahren der Rückschläge und Verletzungen. Das war echt mal überfällig.

Dann lüften Sie mal das Geheimnis, was Sie über Weihnachten und Silvester gemacht haben, dass Sie mit einer Reihe von Spitzenergebnissen ins Jahr gestartet sind...

Ich habe eigentlich nichts besonderes gemacht, war ein bisschen ausspannen beim Tourenskifahren und Powdern. Aber ich habe mich schon vergangenes Jahr nicht schlecht gefühlt, da hat nur manchmal das Quäntchen Glück gefehlt. Und wenn dann mal alles aufgegangen ist, entscheidet man sich in den nächsten Rennen vielleicht doch für die selbstbewusstere Linie. So kommt eins zum anderen.

Hatten Sie nun mal Zeit zu Hause, zum Durchschnaufen und Revue passieren lassen?

Nein, es ging am Montag gleich direkt von Skandinavien nach Zürich und dann weiter nach Frankreich, wo wir uns unter der Woche auf den nächsten Weltcup am Freitag und Samstag in Megève vorbereiten.

Welches Ziel setzen Sie sich jetzt, wo der Knoten geplatzt ist, für die nächsten Rennen?

Eigentlich dasselbe wie sonst auch: Die Lockerheit beizubehalten für die guten Läufe, die ich zurzeit fahre. Und dann eben schauen, wie ich durchkomme. Nach drei guten Rennen in Folge jedenfalls sollte einiges einfacher gehen. Aber einen Platz auf dem Podium, den kann man sich nicht vornehmen. Dafür gehört in meinem Sport schon auch viel Glück dazu.

Das in zehn Tagen geplante Heimrennen am Feldberg wurde am Dienstag wetterbedingt abgesagt. Fällt damit ein Saisonhöhepunkt für Sie weg?

Ja, es ist sehr schade für uns, nicht vor heimischem Publikum fahren zu können. Die Stimmung beim deutschen Weltcup ist für alle Athleten, auch die internationalen, immer ein Highlight. Aber gegen den Winter und die aktuellen Schneeverhältnisse kann man leider nichts machen.