Die italienische Skirennfahrerin Sofia Goggia hat sich in Garmisch-Partenkirchen bei einem Sturz neben der Piste verletzt und droht für die Heim-WM auszufallen.

Nachdem der Super-G wegen Nebels abgesagt wurde, fuhr die Abfahrts-Olympiasiegerin mit ihren Teamkolleginnen auf einer Piste parallel zur Rennstrecke ab, kam dabei zu Fall und erlitt eine Knieblessur. Der italienische Verband schrieb in einem ersten Bulletin von einer Verstauchung oder Zerrung im rechten Knie. Die 28-Jährige fuhr nach Mailand, um sich weiter untersuchen zu lassen.

Als derzeit beste Abfahrerin war Goggia eine der größten Hoffnungen der Italiener für die Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo, in diesem Winter gewann sie vier von fünf Abfahrten und wurde einmal Zweite. Als erster Wettkampf in den Dolomiten steht am Montag der nächsten Woche die Kombination an. Goggia hatte vor einem Jahr im Super-G von Garmisch bei einem Sturz einen Unterarmbruch erlitten.

