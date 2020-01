Skirennfahrer Stefan Luitz hat beim Weltcup- Riesenslalom in Adelboden erneut enttäuscht.

Wie schon in Alta Badia kurz vor Weihnachten verpasste der 27-Jährige am Samstag in der Schweiz nach einer schwachen Fahrt erneut den zweiten Durchgang der besten 30 Rennläufer. Stark präsentierte sich dagegen Alexander Schmid, der mit nur 38 Hundertstelskunden Rückstand auf den führenden Italiener Luca de Aliprandini eine gute Ausgangsposition für den finalen Durchgang (Start: 13.30 Uhr) hat.

„Stefan Luitz hat nichts auf die Reihe gekriegt. Die Körpersprache war eine mittlere Katastrophe“, kritisierte Ski-Experte Felix Neureuther in der ARD.

