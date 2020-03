Der Oberhofer Biathlet Lucas Fratzscher hat mit dem Minimalvorsprung von einem Punkt die Gesamtwertung im IBU-Cup gewonnen.

Dazu reichte dem 25-Jährigen, der sich auch die Kleine Kugel in der Sprintwertung sicherte, beim Saisonfinale in Minsk im Massenstart ein 13. Rang. „Großes Kompliment, er hat es mit einer Punktlandung klar gemacht und er wird zur Belohnung noch ein paar Weltcupeinsätze bekommen“, sagte Bundestrainer Mark Kirchner, der Fratzscher am Stützpunkt in Oberhof betreut, im ZDF.

Definitiv dabei sein wird Fratzscher beim Saisonfinale in Oslo, vielleicht darf er auch schon kommende Woche beim Weltcup in Kontiolahti ran. Durch seinen Erfolg hat Fratzscher auf jeden Fall ein persönliches Startrecht für den Weltcup-Auftakt in der kommenden Saison.

Ergebnisse