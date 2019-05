Der österreichische Skirennfahrer Romed Baumann will künftig für das deutsche Alpin-Team starten.

Der Österreischische Skiverband wolle dem 33-Jährigen „keine Steine in den Weg legen“, berichtete die Nachrichtenagentur APA. Zuvor hatte die „Kronen Zeitung“ (Samstag-Ausgabe) darüber berichtet. Der Ski-Weltverband FIS soll sich demnach in der kommenden Woche auf seinem Kongress in Dubrovnik mit dem Wechsel beschäftigen.

Der WM-Dritte in der Kombination von 2013 hätte in Österreich im kommenden Winter keinen Kaderplatz mehr erhalten und hat nach der Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

