25 Jahre voller Weltcupsiege WM-Medaillen und Olympia-Erfolgen: Hermann Weinbuch, Bundestrainer nordische Kombination, gehört zu den erfolgreichsten Trainern in der Geschichte des Deutschen Ski-Verbands. Und das in der Königsdisziplin des nordischen Wintersports, der Kombination aus Skispringen und Skilanglauf. Doch ausgerechnet im Jahr der Heim-WM in Oberstdorf haben die starken Norweger den einst so dominanten Deutschen (3 Olympiasiege 2018 in Pyeongchang) den Rang abgelaufen.

Anrufen und Meet and Greet mit Hermann Weinbuch gewinnen

Wer exklusiv wissen möchte, was der deutsche Cheftrainer dazu sagt, wie er seine Mannschaft auf die Heim-WM vorbereitet und wie er den vermeintlichen Favoriten mit seinem Team ein Bein stellen möchte, sollte sich in unserem Gewinnspiel einen von sechs Plätzen beim virtuellen Meet and Greet dieser Zeitung mit Hermann Weinbuch sichern. Dabei stellt sich der 60-Jährige in kleiner Runde per Videokonferenz auch persönlichen Fragen der Wintersportfans. Voraussetzung ist ein Computer mit Webcam und Mikrofon, ein Tablet oder Smartphone sowie eine stabile Internetverbindung. Zur Teilnahme an der Verlosung wählen Sie Telefon 01378/806699 (Telemedia Interactive GmbH; 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer).