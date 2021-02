Laura Gimmler strahlte mit der Oberstdorfer Sonne um die Wette: Bei der WM 2005 hatte sie in ihrem Heimatort als Tannenbaum verkleidet bei der Eröffnungsfeier mitgespielt, 16 Jahre später bescherte sie dem deutschen Skilanglauf-Team als Hauptdarstellerin einen starken Start in die Heim-Titelkämpfe. „Es war ein Kindheitstraum, hier dabei zu sein. Platz zehn heute ist das Sahnehäubchen“, sagte die 27-Jährige erschöpft und überglücklich als Zehnte nach der Entscheidung im Klassiksprint.

Während bei frühlingshaften Temperaturen und angesichts der Pandemie vor leeren Rängen Norwegens Superstar Johannes Hösflot Kläbo und ein wenig überraschend die Schwedin Jonna Sundling die ersten Titel der 53. Nordischen Ski-WM gewannen, sorgte die Lokalmatadorin für einen durchaus vielversprechenden Start des deutschen Loipen-Teams und schied erst im Halbfinale aus. „Ich bin unglaublich erleichtert und gerührt, dass es alles so aufgegangen ist, dass ich es daheim so umsetzen konnte“, sagte Gimmler, die seit ihrem Debüt 2015 nur dreimal im Weltcup unter die Top 10 gelaufen war: „Ich war heute morgen so aufgeregt, und jetzt fällt alles von mir ab. Der Winter war sehr schwer für mich, aber jetzt habe ich meine Top-Form zur WM – so soll es sein.“ Das fand auch Bundestrainer Peter Schlickenrieder: „Laura hat gezeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt.“

Im Finale der Männer verteidigte Kläbo als erster Langläufer seinen Sprint-Titel erfolgreich und führte einen norwegischen Dreifachsieg vor Erik Valnes sowie Haavard Solaas Taugböl an. Für den 24 Jahre alten Olympiasieger Kläbo war es der insgesamt vierte WM-Titel. „Ich war ungemein aufgeregt. Es war eine seltsame Saison mit nur wenigen Rennen für mich“, sagte Kläbo.

Die 26 Jahre alte Sundling, die nie zuvor eine WM-Medaille gewonnen hatte, setzte sich vor Titelverteidigerin Maiken Caspersen Falla durch und brach nach zehn Jahren die Sprint-Vorherrschaft der Norwegerinnen bei Weltmeisterschaften. Falla, Siegerin 2017 und 2019, holte ihre siebte Sprintmedaille bei einem Großereignis in Serie, verpasste aber, mit den drei WM-Siegen ihrer großen Landsfrau Marit Björgen (2011 bis 2015) gleichzuziehen.

Die weiteren Deutschen zeigten solide Leistungen. Sofie Krehl und Katharina Hennig erreichten immerhin das Viertelfinale. „Ich habe mein Ziel aber erfüllt“, sagte Hennig – die starken Strecken für die beste deutsche Langläuferin kommen aber noch. Bei den Männern erreichte nur Janosch Brugger das Viertelfinale.

Dass das Allgäu aber doch feiern durfte, lag an Laura Gimmler, die in Gedanken auch bei Familie und Freunden war. „Irgendwie sind sie schon dabei, sitzen nicht weit weg am Fernsehen oder hocken im ‚Papplikum‘“, sagte sie: „Ich weiß nicht, ob ich es so gut hätte umsetzen können, wenn das Stadion brechend voll gewesen wäre – das wäre noch einmal eine andere Nummer für die Psyche gewesen.“