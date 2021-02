Peter Schlickenrieder pfefferte stocksauer seinen Skistock in den Schnee und schüttelte minutenlang immer wieder den Kopf: An einem Wochenende voller Pleiten, Pech und Pannen bei der Heim-WM in Oberstdorf war der Skilanglauf-Bundestrainer restlos bedient. Nach einem Wachsdrama um Katharina Hennig u...