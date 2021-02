Die nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf findet vom 23. Februar bis 7. März statt. Alle Infos zu Übertragung, Zeitplan, Terminen, Programm, Disziplinen und Favoriten im Überblick.

Nordische Ski-WM 2021: Live-Übertragung der Wettkämpfe im TV und Stream

Die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf wird live in der ARD und im ZDF übertragen. Fans des Sports können die Wettkämpfe in den Disziplinen Skispringen, Langlauf und nordische Kombination also im Free-TV verfolgen.

Programm Nordische Ski-WM 2021: So ist der Ablauf der Wettkämpfe und Trainings

Montag, 22.02.2021

10.00 Uhr CC Training Damen/Herren klassisch/Freie Technik

15.00 Uhr NC Training Damen/Herren klassisch/Freie Technik

Dienstag, 23.02.2021

13.30 Uhr CC Training Damen/Herren Freie Technik

15.30 Uhr SJ Training Damen HS 106

16.00 Uhr NC Training Damen/Herren Freie Technik

Mittwoch, 24.02.2021

09.00 Uhr NC Training Damen HS 106

10.30 Uhr NC Training Herren HS 106

12.30 Uhr CC Qualifikation Damen 5 km Freie Technik

14.00 Uhr SJ Training Herren HS 106

14.30 Uhr CC Qualifikation Herren 10 km Freie Technik

16.00 Uhr CC Training Damen/Herren Sprint klassisch

16.00 Uhr NC Training Damen/Herren klassisch/Freie Technik

16.45 Uhr SJ Training Damen HS 106

18.00 Uhr SJ Qualifikation Damen HS 106

20.00 Uhr Eröffnungsfeier

Donnerstag, 25.02.2021

09.00 Uhr NC Training Damen HS 106

10.30 Uhr NC Training Herren HS 106

12.45 Uhr CC Sprint Qualifikation klassisch Damen/Herren

15.15 Uhr CC Sprint Finals klassisch Damen 1,2 km

15.15 Uhr CC Sprint Finals klassisch Herren 1,5 km

15.45 Uhr SJ Probedurchgang Damen HS 106

16.00 Uhr NC Training Damen/Herren 5km/10km Freie Technik

17.00 Uhr SJ Einzelbewerb Damen HS 106

19.15 Uhr SJ Training Herren HS 106

Freitag, 26.02.2021

09.00 Uhr NC Probedurchgang Herren HS 106

10.15 Uhr NC Einzelbewerb Herren HS 106

10.30 Uhr CC Training Skiathlon klassisch/Freie Technik

16.00 Uhr NC Einzelbewerb Herren 10 km

16.00 Uhr SJ Probedurchgang Damen Team HS 106

17.00 Uhr NC Training Damen/Herren Team 4×5km

17.15 Uhr SJ Teambewerb Damen HS 106

19.00 Uhr SJ Training Herren HS 106

20.30 Uhr SJ Qualifikation Herren HS 106

Samstag, 27.02.2021

09.00 Uhr NC Probedurchgang Damen HS 106

10.00 Uhr NC Einzelbewerb Damen HS 106

11.30 Uhr NC Training Herren HS 106

11.45 Uhr CC Skiathlon Damen 15 km

13.30 Uhr CC Skiathlon Herren 30 km

15.15 Uhr SJ offizielles Training Herren HS 106

15.30 Uhr NC Einzelbewerb Damen 5 km F

16.30 Uhr SJ Einzelbewerb Herren HS 106

16.30 Uhr CC offizielles Training Teamsprint F

Sonntag, 28.02.2021

09.00 Uhr NC Probedurchgang Teambewerb Herren HS 106

10.00 Uhr NC Teambewerb Herren HS 106

11.00 Uhr CC Teamsprint Qualifikation Damen/Herren Freie Technik

13.00 Uhr CC Teamsprint Finals Damen Freie Technik

13.00 Uhr CC Teamsprint Finals Herren Freie Technik

15.00 Uhr NC Teambewerb Herren 4×5 km

15.30 Uhr SJ Probedurchgang Mixed Teambewerb HS 106

17.00 Uhr SJ Mixed Teambewerb HS 106

Montag, 01.03.2021

13:00 Uhr CC Training Damen + Herren

15:30 Uhr NC Training Herren

17:00 Uhr SJ offizielles Training Einzelbewerb Damen HS 137

Dienstag, 02.03.2021

09.00 Uhr NC offizielles Training Einzelbewerb Herren HS 137

13.15 Uhr CC 10 km Damen Freie Technik

14.30 Uhr CC offizielles Training Einzelbewerb Herren Freie Technik

16.00 Uhr NC Training Einzelbewerb Herren Freie Technik

16:30 Uhr SJ offizielles Training Einzelbewerb Damen HS 137

18:00 Uhr SJ Qualifikation Einzelbewerb Damen HS 137

Mittwoch, 03.03.2021

08.30 Uhr NC offizielles Training Einzelbewerb Herren

13.15 Uhr CC 15 km Herren Freie Technik

16:00 Uhr SJ Probedurchgang Einzelbewerb Damen HS 137

16:00 Uhr CC offizielles Training Damen/Herren Staffel Freie Technik

16:00 Uhr NC Training Herren Freie Technik

17:15 Uhr SJ Einzelbewerb Damen HS 137

19:15 Uhr SJ offizielles Training Einzelbewerb Herren HS 137

Donnerstag, 04.03.2021

10:00 Uhr NC Probedurchgang Einzelbewerb Herren HS 137

11.00 Uhr NC Einzelbewerb Herren HS 137

13.15 Uhr CC Staffel 4×5 km Damen

15.15 Uhr NC Einzelbewerb Herren 10km Freie Technik

16:00 Uhr SJ offizielles Training Einzelbewerb Herren HS 137

17:30 Uhr SJ Qualifikation Einzelbewerb Herren HS 137

Freitag, 05.03.2021

09.00 Uhr NC offizielles Training Teambewerb Herren HS 137

13.15 Uhr CC Staffel 4×10 km Herren

15.30 Uhr NC offizielles Training Teamsprint Herren

15.45 Uhr SJ Probedurchgang Herren HS 137

17.00 Uhr SJ Einzelbewerb Herren HS 137

17.00 Uhr CC offizielles Training Massenstart Damen/Herren

Samstag, 06.03.2021

09.00 Uhr NC Probedurchgang Teamsprint Herren HS 137

10.00 Uhr NC Teamsprint Herren HS 137

12.30 Uhr CC 30 km Damen Klassisch

15.00 Uhr NC Teamsprint Herren 2×7,5 km

15.45 Uhr SJ Probedurchgang Teambewerb Herren HS 137

16.00 Uhr CC Training

17.00 Uhr SJ Teambewerb Herren HS 137

Sonntag, 07.03.2021

13.00 Uhr CC 50km Herren Klassisch

anschl. Schlussfeier

Legende:

CC Cross Country Langlauf

NC Nordic Combined Nordische Kombination

SJ Ski Jumping Skispringen

HS 137 Großschanze

HS 106 Normalschanze

Langlauf, Skispringen, nordische Kombination: Die Disziplinen bei der nordischen Ski-WM 2021

Seit 1924 kämpfen die Sportler bei der nordischen Ski-WM um die Weltmeistertitel in den Disziplinen des Ski nordisch:

Langlauf: Beim Langlauf geht`s nicht nur bergab, sondern mit den Ski auch mal über die gerade Strecke oder bergauf. Meist in vorher präparierten Loipen.

Skispringen: Dabei gleiten die Sportler zunächst über eine Schanze und versuchen dann möglichst weit zu fliegen. Eine Jury bewertet neben der Weite auch die Haltung und wie die Sportler aufsetzen.

Nordische Kombination: Bei dieser als „Königsdisziplin“ des nordischen Skisports bekannten Sportart werden Skispringen und Langlauf kombiniert.

Vom Papplikum bis zum virtuellen Treffen: So könnt ihr an der nordischen Ski-WM teilnehmen

Keine Zuschauer: Wie Corona die Ski-WM 2021 im Allgäu zur Geister-WM macht

Seit Jahren bereitet sich Oberstdorf auf die Nordische Ski-WM vor. Wegen Corona muss sie in den kommenden Wochen aber komplett ohne Publikum stattfinden. Das trifft den Ort im Allgäu auch wirtschaftlich hart.

Nordische Kombination: Erstmals Frauen in der Königsdisziplin bei Ski-WM 2021

Erstmals bei einer Weltmeisterschaft treten auch Frauen in der nordischen Kombination an. Bisher waren im Wettbewerb nur Männer zugelassen. Das gilt auch weiter für Olympia 2022.

Nordische Ski-WM 2021: Das sind die deutschen Teilnehmer

Langlauf Männer: Lucas Bögl (SC Gaißach), Janosch Brugger (WSG Schluchsee), Jonas Dobler (SC Traunstein), Friedrich Moch (WSV Isny), Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein)

Langlauf Frauen: Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis), Pia Fink (SV Bremelau), Antonia Fräbel (WSV Asbach), Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf), Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Sofie Krehl (SC 1906 Oberstdorf), Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05)

Skispringen Männer: Karl Geiger (SC Oberstdorf), Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Pius Paschke (SC Kiefersfelden), Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue), Severin Freund (WSV DJK Rastbüchl)

Skispringen Frauen: Katharina Althaus (SC Oberstdorf), Anna Rupprecht (SC Degenfeld), Juliane Seyfarth (WSV Ruhla 07), Carina Vogt (SC Degenfeld)

Nordische Kombination Männer: Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf), Eric Frenzel (SSV Geyer), Manuel Faißt (SV Baiersbronn), Fabian Rießle (SZ Breitnau), Johannes Rydzek (SC Oberstdorf), Terence Weber (SSV Geyer)

Nordische Kombination Frauen:

Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld), Cindy Haasch (WSV 07 Ruhla), Sophia Maurus (TSV Buchenberg), Jenny Nowak (SC Sohland), Svenja Würth (SV Baiersbronn)

Langlauf, Skispringen, nordische Kombination: Favoriten bei der nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Klare Favoriten durch alle Disziplinen sind die Norweger, aber auch einige Deutsche können sich Chance auf eine Medaille ausrechnen. Die Favoriten in den Disziplinen.

Nordische Ski-WM 2021: Favoriten im Langlauf

Einer der absoluten Favoriten ist laut dem Portal wettfreunde.de der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo. Er verteidigt gleich dreimal Gold Sprint Freistil, Teamsprint Klassisch, Staffel. Aber auch der Russe Alexander Bolshunov gilt als Favorit. Bei den Frauen sind die Favoritinnen Jessica Diggins und Julia Stupak. Für die Deutschen könnte Katharina Hennig eine Medaillenhoffnung sein.

Nordische Ski-WM 2021: Favoriten im Skispringen

Klarer Favorit bei den Skispringern ist Halvor Egner Granerud. Aber auch Titelverteidiger Markus Eisenbichler aus Deutschland und Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch aus Polen gelten als heiße Kandidaten für die Favoritenrolle.

Bei den Frauen gelten die Österreicherin Marita Kramer vor Nika Kriznar (Slowenien) und Sara Takanashi (Japan) als Favoritinnen. Aber auch die Oberstdorferin Katharina Althaus kann sich Chancen auf eine Medaille ausrechnen.

Nordische Ski-WM 2021: Favoriten nordische Kombination

Der wohl eindeutigste Anwärter auf Gold in der nordischen Kombination ist Jarl Magnus Riiber. Medaillenanwärter aus Deutschland sind der Oberstdorfer Vinzenz Geiger sowie Fabian Rießle und Eric Frenzel.

Die Frauen treten zum ersten Mal in der nordischen Kombination an und haben in dieser Saison kaum Wettkämpfe geführt. Eine Favoritin steht deshalb noch nicht fest.