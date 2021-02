Am Donnerstag stehen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf die ersten Entscheidungen an. Ab 9 Uhr warten für Langläuferinnen und Langläufer, die wie der Australier Mark Pollock am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen trainierten, zunächst die Qualifikationen für den Sprint, bevor am Vormittag (11.30 Uhr/Eurosport) die Finalläufe beginnen. Das deutsche Team von Coach Peter Schlickenrieder startet in beide Wettkämpfe als Außenseiter.

Skispringerin legen los

Am Abend (17 Uhr/ARD und Eurosport) küren die Skispringerinnen auf der Normalschanze ihre erste Weltmeisterin im Einzel. Katharina Althaus holte vor zwei Jahren WM-Silber, ist in diesem Weltcup-Winter aber noch nicht auf dem Podest gelandet.