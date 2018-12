Ski Alpin Nach Comeback: Neureuther glücklich und unzufrieden

Val d’Isère/St. Moritz / sid

Die Reise nach Val d’Isère hätte sich Felix Neureuther vielleicht besser geschenkt. „Ich bin glücklich, wieder im Weltcup zu sein“, sagte er nach seinem Comeback – doch die Rückkehr hatte er sich anders vorgestellt: Am Samstag im Riesenslalom reichte es nach großen Schwierigkeiten nur zu Platz 21, der Slalom gestern musste wegen starker Sturmböen ausfallen.

Auch davon abgesehen war es ein gebrauchtes Wochen­ende für die deutschen Ski-Rennläufer: Im dichten Schneetreiben und unter dem Eindruck der „Sauerstoff-Affäre“ brachte es Stefan Luitz im Riesenslalom am Samstag nur auf Rang 30. In St. Moritz wirkte beinahe zeitgleich Viktoria Rebensburg nach ihrem achten Rang im Super-G ein wenig ratlos.

Felix Neureuther hatte in seinem ersten Weltcup-Rennen seit seinem Kreuzbandriss im Slalom am 12. November 2017 im finnischen Levi größere Probleme, als ihm lieb war. Bei widrigen Bedingungen und anspruchsvoller Piste fehlte ihm erkennbar Sicherheit. Selbstverständlichkeit, Kalt­schnäuzigkeit und Aggressivität gingen ihm derzeit ab, erkannte er, „daran muss ich arbeiten.“

Der Weltcupsieg ging am Ende an Marcel Hirscher (Österreich), der zum wiederholten Male in einer eigenen Liga fuhr und deutlich vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen siegte. Auch im Gesamtweltcup übernahm er die Führung. Bester Deutscher war Alexander Schmid auf Platz 15, Fritz Dopfer wurde 22.

Was Hirscher bei den Männern, ist Mikaela Shiffrin bei den Frauen. Die Amerikanerin gewann in St. Moritz den Super-G am Samstag und gestern den Parallelslalom. Lena Dürr (Germering) kam auf Rang acht, sie hat damit die deutsche Norm für die WM im Februar in Åre/Schweden erfüllt. Rebensburg, Dritte im Super-G von Lake Louise sechs Tage zuvor, lag im Rennen am Samstag 1,58 Sekunden zurück. „Es ist schwer zu sagen, was das Problem war“, sagte sie.