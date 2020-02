Dank des Titel-Coups von Denise Herrmann im Vorjahr in der Verfolgung dürfen Janina Hettich (23) und Karolin Horchler (30) bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz heute im Sprint (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) laufen.

Herrmann hatte sich durch ihren Verfolgungssieg bei der letzten WM in Östersund ein persönliches Startrecht erkämpft, so dass das deutsche Team fünf Starterinnen in Italien aufbieten darf.

Die interne WM-Norm haben Hettich und Horchler nicht geknackt, in der Südtirol-Arena sind sie trotzdem dabei. Die eine ist die Nummer 57, die andere die Nummer 54 in der Weltcup-Gesamtwertung.

„Es fühlt sich cool an, und ich kann es noch gar nicht so richtig realisieren, dass meine erste WM bevorsteht“, sagte Hettich. „Die Leistungsentwicklung ging in dieser Saison ganz gut nach oben. Aber die Nominierung kam doch etwas überraschend, daran hätte ich im Herbst sicher noch nicht gedacht.“ Für die WM hat die junge Frau aus Schönwald im Schwarzwald „ein Motivationskörbchen mit ein paar Glücksbringern“ erhalten.

Bereits WM-Luft geschnuppert hat Horchler: „Letztes Jahr war ich bei der WM nur Ersatzfrau, darum freue ich mich, dass ich dieses Jahr zum Einsatz komme“, sagt die für Clausthal-Zellerfeld startende Skijägerin. „Wenn alles passt und ich null schieße, kann es für die Top 15 reichen. Ich bin mit der Höhe in Antholz immer gut klargekommen.“

