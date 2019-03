Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hält das angekündigte Karriereende von Felix Neureuther für die richtige Entscheidung.

„Es wird ein riesen Druck abfallen von ihm ganz sicher, und er wird die nächsten Wochen ohne diesen Druck bei der Familie verbringen können. Das ist sicher eine große Erleichterung. Es wird aber sicher auch der eine oder andere Moment kommen, wo er es vermissen wird. Aber er wird es sicher nicht bereuen“, sagte die ehemalige Skirennfahrerin der Deutschen Presse-Agentur.

Höfl-Riesch und Neureuther kommen beide aus Garmisch-Partenkirchen und kennen sich seit ihrer Kindheit. „Felix und ich sind fast wie Geschwister, miteinander aufgewachsen, gleich alt“, sagte die 34-Jährige. „Es war keine allzugroße Überraschung, aber es ist schon traurig natürlich.“ Wenn ein so „riesen Sympathieträger“ aus dem eigenen Land wie Neureuther aufhöre, sei das „emotional berührend“.

Neureuther hatte am Samstag angekündigt, seine Karriere nach dem Slalom beim Weltcup-Finale in Soldeu am Sonntag (10.30/13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) zu beenden. „Ich wünsche es ihm, dass er das nochmal genießen kann und aufsaugen kann“, sagte Höfl-Riesch.

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband

Neureuther-Post zum Karriereende mit Video