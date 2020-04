Gute Nachricht in schwierigen Zeiten für den VfE Ulm/Neu-Ulm. Der Eishockey-Landesligist, der das Playoff-Halbfinale wegen der Corona-Krise abbrechen musste, darf trotzdem in die Bayernliga aufsteigen. Das gab der Bayerische Eissport-Verband (BEV) am Mittwochnachmittag bekannt.

Mit den Devils steigen auch Halbfinalgegner ESC Kempten, ESC Buchloe sowie der ERSC Amberg in die Eishockey-Bayernliga auf, sofern sie das Angebot des BEV annehmen.