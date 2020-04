Die erlösende Nachricht erhielten die Devils am Mittwochnachmittag: Trotz des jähen Saisonabbruchs in der Eishockey-Landesliga nach zwei Halbfinal-Playoffpartien darf der VfE Ulm/Neu-Ulm in die Bayernliga aufsteigen. „Wir haben dem VfE Ulm/Neu-Ulm ebenso wie den drei anderen Playoff-Teilnehmern...