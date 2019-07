Radsport-Routinier Tony Martin greift bei der 106. Tour de France noch einmal nach einem Etappensieg. Beim Einzelzeitfahren rund um Pau an diesem Freitag (14.00 Uhr/One und Eurosport) zählt der viermalige Zeitfahr-Weltmeister zum erweiterten Favoritenkreis. Martin hatte seinem Team Jumbo-Visma am zweiten Tag der Tour zum Erfolg im Mannschaftszeitfahren in Brüssel verholfen.

Der größte Anwärter auf den Tagessieg bei der 13. Etappe ist Vorjahressieger Geraint Thomas vom Team Ineos. Für die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann geht es darum, auf den 27,2 Kilometern mit den Rundfahrt-Favoriten mitzuhalten.

