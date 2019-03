Ski Nordisch Doping: „Eigenblut ist raffiniert“

Seefeld / Nadine Vogt

Die Doping-Razzia in Seefeld zieht weiter ihre Kreise. Nachdem am Mittwoch neun Personen, darunter fünf Sportler aus Österreich, Estland und Kasachstan festgenommen wurden, werden weitere Details bekannt. Besonders prekär: der Mediziner Mark Schmidt aus Erfurt soll eine zentrale Rolle in den Dopinggeschäften gespielt haben. Gegen den 40-Jährigen wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Der Österreichische Sportverband hat seine Langlauf-Staffel von der Weltmeisterschaft zurückgezogen.

„Nach jetzigem Kenntnisstand hat keiner unserer Sportler Verbindungen zu der Praxis in Erfurt“, sagt Stefan Schwarzbach vom Deutschen Skiverband (DSV). Es haben keine Behandlungen, egal ob legal oder illegal, dort stattgefunden. Der DSV distanziert sich, und ist in Seefeld doch mittendrin im Geschehen. „Wir waren erst einmal überrascht, denn wir haben auch aus den Medien von der Razzia erfahren“, sagt Schwarzbach. „Da geht man nicht einfach zur Tagesordnung über.“

Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei den festgenommen österreichischen Langläufern um Dominik Baldau und Max Hauke handelt. Letzter soll bei der Festnahme noch eine Bluttransfusion im Arm gehabt haben, wie der Sport-Informations-Dienst berichtet. Hauke ist im selben Jahrgang geboren wie der deutsche Langläufer Florian Notz aus Dettingen an der Erms. Die beiden 26-Jährigen sind jahrelang gegeneinander gelaufen. „Das wirft ein negatives Bild auf den Leistungssport“, sagt Vater Dieter Notz, der Trainer im Landesverband Baden-Württemberg ist. Der ehemalige Profi-Sportler ist in Seefeld vor Ort und sagt: „Die Stimmung ist gut, aber viele sind schockiert.“ So wie wie sein Sohn, der vom Imageschaden am Skilanglauf sprach. Dieter Notz sieht das Fehlverhalten nicht nur bei den Sportlern: „Die Hintermänner müssen belangt werden.“

Arzt war im Radsport aktiv

Für Professor Jürgen Steinacker, Ärztlicher Leiter der Sport- und Rehabilitationsmedizin am Universitätsklinikum Ulm, kam die Nachricht der Doping-Funde nicht überraschend. Er selbst ist Mitglied der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). „Es war bekannt, dass da was rumort“, sagt er. Um welchen Arzt es gehe sei bislang aber nicht klar gewesen. Mark Schmidt war früher im Radsport tätig, unter anderem beim Team Gerolsteiner. Schon damals wies er Anschuldigungen in Sachen Doping von sich. Nun soll er einer der führenden Köpfe eines weit verzweigten Netzwerkes sein.

„Das Vorgehen in Seefeld ist raffiniert“, sagt Professor Steinacker. Denn wenn es sich tatsächlich um Blutdoping handelt, dann ist das nur schwer nachzuweisen. „In kleinen Mengen wird eigenes Blut transfundiert“, erklärt er. So wird die Sauerstoffkapazität und damit die Leistung gesteigert. „Feststellen kann man das nur am Einstichloch oder an schwankenden Blut-Werten.“ Systematisches Doping sei eine logistische Herausforderung, die sich wirtschaftlich lohnt. „Es geht nicht um den Sportler. Es geht nur ums Geld“. Für den Erfurter Arzt hat Steinacker deutliche Worte übrig: „Ich finde es bemerkenswert, dass jemand so etwas macht – man zerstört sein Leben.“

Eine Schlüsselrolle in der Doping-Affäre soll der österreichische Langläufer Johannes Dürr inne haben. Er wurde 2014 selbst positiv getestet und packte gegenüber den Behörden aus. Die Aussagen des 31-Jährigen führten nun zu den Verhaftungen, drei Sportler haben das Doping bereits zugegeben. Vor allem für den Österreichischen Skiverband reihen sich die neuerlichen Vorgänge in eine Serie von Skandalen. Bereits mehrmals waren ÖSV-Sportler in Doping-Vergehen verwickelt, vor zehn Jahren beispielsweise Langläufer Christian Hoffmann oder 2006 Trainer Walter Mayer. Erste Konsequenzen wurden bereits gezogen. Der sportliche Leiter für Langlauf, Markus Gandler, werde seinen Posten nur noch bis Ende der Wintersaison ausüben.

Fokus auf das Sportliche

Beim DSV blickt man nach vorne. Am Freitag steht der Staffelwettbewerb (4x10 Kilometer) der Männer an. „Im Verband haben wir Strukturen geschaffen, die den Missbrauch verhindern sollen“, sagt Sprecher Schwarzbach. So trainiere kein Athlet außerhalb des Mannschaftsgefüges. Er betont: „Wir müssen unseren Fokus auf den sportlichen Wettbewerb richten.“ Eine Floskel? Doch anderes bleibt den DSV-Athleten im Doping-Trubel von Seefeld auch nicht übrig.