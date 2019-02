Skispringen Die deutschen Skispringerinnen sind Favorit

Seefeld / Alexander Haag

Das Gold-Feeling haben sie schon einmal aufgesaugt. Als die deutschen Skisprung-Frauen am Sonntag in Seefeld eintrafen, herrschte ausgelassene Stimmung im Mannschaftshotel. Denn kurz zuvor sind die Männer Team-Weltmeister geworden. „Wir waren sofort mittendrin“, sagt Andreas Bauer. Der Bundestrainer und seine Mädels gratulierten und feierten die Jungs um Doppel-Weltmeister Markus Eisenbichler. „Es war ein tolles Gefühl, das hat richtig Lust gemacht.“

Lust auf das, was den Skispringerinnen in den kommenden fünf Tagen bei der WM bevorsteht: die drei Wettbewerbe im Team, Einzel und Mixed. Los geht’s an diesem Dienstag (16 Uhr) mit dem Mannschaftsspringen. Ein Wettkampf, für den die Mädels jahrelang gekämpft haben und der erst vor vier Wochen überraschend ins WM-Programm aufgenommen wurde. „Wir sind alle mega-happy“, sagte Bauer Ende Januar, als das endgültige Ja kam. Denn damit war auch klar: Für Deutschland ist eine (weitere) Goldmedaille zum Greifen nahe. Der Bundestrainer weiß um die Favoritenrolle seines Quartetts mit Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Ramona Straub und natürlich Olympiasiegerin Carina Vogt vom SC Degenfeld.

Von einem Selbstläufer will er aber nichts wissen. „Wir müssen demütig und auf dem Boden bleiben, weil wir zuerst einmal die acht Sprünge gut runterbringen müssen.“ Trotzdem ist er voller Zuversicht, dass es die Frauen den Männern gleichtun können. Auch, weil sein Team vor zwei Wochen im Weltcup in Ljubno die Konkurrenz deklassiert hat und er mit Althaus, Seyfarth und Vogt gleich drei Top-Fünf-Springerinnen hat.

Nur eine steht derzeit über allen anderen: Maren Lunbdy. Die norwegische Überfliegerin, die mit fast 300 Punkten Vorsprung vor Althaus die Weltcup-Wertung anführt, ist damit auch Gold-Anwärterin Nummer eins im Einzel am Mittwoch (16 Uhr). Doch auch hier sind die Deutschen in Lauerstellung. „Wenn Maren kleine Schwächen zeigt, wollen wir da sein“, sagt Bauer. Mit Althaus und Seyfarth. Und auch mit Vogt.

Die 27-Jährige vom SC Degenfeld stand in dieser Saison zwar noch nie ganz oben auf dem Treppchen. Sie sagt aber: „Ich denke, dass ich schon gezeigt habe, dass ich ums Podest mitspringen kann.“ Vor allem im Training war sie stets auf Augenhöhe mit den Besten – und das, obwohl sie im Sommer zwei Monate verloren hatte. Eine Knieverletzung zwang die Schwäbisch Gmünderin zu einer Zwangspause. Rechtzeitig zum Großereignis ist sie aber in Topform. „Carina ist sehr gefährlich, weil sie nicht jeder auf der Rechnung hat“, sagt Bauer. Und: Dass sie sich bei großen Wettkämpfen steigern kann, hat die Olympiasiegerin und Vierfach-Weltmeisterin in der Vergangenheit oft genug bewiesen.

Wer springt im Mixed?

Diesen Beweis hat Anna Rupprecht vom SC Degenfeld noch nicht erbringen können. „Ich will versuchen, locker zu bleiben und das Beste rauszuholen“, sagt die 22-Jährige, die sich in Seefeld einen Platz unter den besten 15 wünscht. Dass sie im Teamwettbewerb nur Ersatz ist, nimmt sie gelassen. Zu stark ist das Quartett vor ihr. Schwieriger wird eine Entscheidung, die Bauer zum Wochenende treffen muss: zwei Springerinnen für den Mixed-Wettbewerb am Samstag (16 Uhr) zu nominieren, in dem Deutschland wieder Topfavorit ist. Althaus? Seyfarth? Vogt? „Mir graut es vor dieser Entscheidung“, sagt er. Denn: „Es gibt keine andere Nation, bei der eine Top-Fünf-Springerin im Weltcup zum Zuschauen verdammt wird ...“

Andreas Bauer hofft, dass seine Mädels bis dahin bereits die eine oder andere Medaille gewonnen haben. „Dann ist die Entscheidung vielleicht leichter zu verschmerzen ...“