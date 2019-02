Ski nordisch Bundestrainer Bauer: Skisprung-Frauen mit Favoritenrolle

Seefeld / Ute Gallbronner

Zwölf Medaillen müssten die nordischen Ski-Sportler bei den an diesem Dienstag beginnenden Weltmeisterschaften in Seefeld holen, dann hätten sie das Ergebnis von 2017 in Lahti überboten. Doch daran kann niemand so recht glauben. „Anknüpfen“ wolle man an die in Finnland und bei den Olympischen Spielen gezeigten Leistungen. So lautet die Vorgabe für die Athleten. Vor allem gehe es aber darum, die Saisonbestleistung abzurufen.

Das wollen bekanntlich auch andere Nationen. Die nordischen „Dominierer“ etwa können diese Bezeichnung schon lang nicht mehr hören. Zumal in dieser Saison ein anderer dominiert: der Norweger Jarl Magnus Riiber. Auch die Österreicher mucken auf, die Finnen kommen, der Rest der Norweger sowieso. Zudem plagt sich Nachwuchs-Star Vinzenz Geiger mit einem Infekt.

Kummer macht das Springen, besonders bei Eric Frenzel. Johannes Rydzek konnte die Schwächen in der Loipe öfter ausbügeln, gleiches gilt für Fabian Rießle. Der Saisonverlauf des 28-Jährigen von der SZ Breitnau ist symptomatisch fürs deutsche Team: „Das war alles etwas holprig. Mal mit richtig guten Wettkämpfen, dann wieder nicht so prickelnd. Aber Seefeld wird sicher cool.“ Jetzt gelte es sich an die Schanze in Innsbruck zu gewöhnen, wie Manuel Faißt (26/Baiersbronn) meint, denn am Berg Isel sind die Kombinierer nicht oft.

Eine Bank dürften die Springerinnen sein. Mit Carina Vogt (27) und Anna Rupprecht (22/beide SC Degenfeld) sowie Ramona Straub (25/SC Langenordnach) kommen gleich drei von fünf Damen aus dem Land. Die Stars sind zwar aktuell Juliane Seyfarth und Katharina Althaus, doch gerade mit Carina Vogt kann man immer rechnen – schließlich versteht es die Olympiasiegerin wie keine Zweite, zum Großereignis topfit zu sein. Sie hofft, dass sich der „letzte Punch“, den sie noch vermisst hat, in Seefeld einstellt.

Zusätzliche Titelchance für die Frauen ist der neue Team-Wettbewerb, denn da lagen sie im Weltcup immer vorn. „Ich weiß, dass wir die Favoritenrollen haben, aber nach innen werden wir demütig bleiben“, sagt Trainer Andreas Bauer. Dem steht eine ganz schwere Entscheidung bevor, wenn es um die Besetzung des Mixed-Teams geht: Da dürfen nur zwei ran.

Anna Rupprecht wird nur im Einzel zum Einsatz kommen. „Wenn ich im Wettkampf zwei gute Sprünge mache, ist die WM für mich gelungen“, sagt die 22-Jährige: „Ich hoffe, dass die Mädels im Team und im Mixed einen raushauen.“ Wie Rupprecht erwartet auch Ramona Straub Familie und Vereinskollegen in Seefeld: „Die haben es ja nicht weit. Das gibt eine super Stimmung.“

Hoffnung auf Team-Springen

Erfolgstrainer Bauer geht die Sache entspannt an. Gerüchte, dass er die Nachfolge von Werner Schuster als Männer-Coach antreten soll, lächelte er einfach weg. Überhaupt die Männer, die sind zu vielem in der Lage – nur nicht immer. Schuster hofft aufs Team und dass im Einzel einer durchkommt. Nominiert sind die Bayern Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Andreas Wellinger dazu der Sachse Richard Freitag und mit Stephan Lehye nur ein zugereister Schwarzwälder.

Größer ist die Fraktion bei den Langläufern, doch hier rechnet kaum jemand mit Medaillen, obwohl Sandra Ringwald (28/Schonach) zuletzt aufs Podest lief. Beim Sprint in Italien fehlten einige aus der Weltelite. Die Lebensgefährtin von Fabian Rießle zeigt aber aufsteigende Tendenz. Janosch Brugger (21/Schluchsee), einziger deutscher Weltcup-Sieger der Saison, gehört auf den Distanzrennen zu den kleinen Hoffnungen des neuen Bundestrainers Peter Schlickenrieder. Gleiches gilt für Florian Notz (26/SZ Römerstein) und Andreas Katz (31/Baiersbronn). Erfahrung sammeln möchte Pia Fink (23/Bremelau).