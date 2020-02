TV: Hier könnt ihr den Sprint der Männer bei der Biathlon WM live verfolgen

Die Wettbewerbe der Biathlon WM 2020 in Antholz werden live bei ARD und ZDF sowie beim Sportsender Eurosport zu sehen sein. Die Wettkämpfe vom 13.02.2020 bis 16.02.2020 werden vom ZDF im TV übertragen. Die zweite Woche der Biathlon WM 2020 zeigt die ARD live. Eurosport überträgt alle Wettbewerbe der Weltmeisterschaft in Antholz.

Wo ist die Biathlon-WM 2020 im Stream zu sehen?

ARD und ZDF berichten von der Biathlon-WM auch im Live-Stream. Dort werden alle Wettbewerbe im Internet gestreamt. Hier geht es zur Sportschau der ARD. Und hier zu ZDF Sport.

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Wettbewerbe zudem durch die Kooperation mit dem Sender Eurosport auf seinem (Bezahl-)Portal. Hier geht es zu DAZN.

Favoriten bei der Biathlon WM: Größte Hoffnung ruht auf Benedikt Doll

Auch in diesem Jahr sind einige Überraschungen bei den Männern zu erwarten, wie Arnd Peiffer, der Titelverteidiger im Einzel, könnte in Antholz durchaus auf eine Medaille hoffen. Aus deutscher Sicht ruhen die größten Hoffnungen auf Benedikt Doll, dass er in guter Form ist, bewies der 29-Jährige bei seinem Weltcup-Sieg in Le Grand-Bornand im Dezember.

Sprint der Männer: Deutsche Starter, deutsche Chancen

Biathlon WM 2020: Alle Termine in Antholz

Die Wettkampftermine der WM in Antholz sehen wie folgt aus:

Samstag, 15.02.2020, Sprint der Männer

Sonntag, 16.02.2020, Verfolgung Männer und Frauen

Dienstag, 18.02.2020, Einzel der Damen

Mittwoch, 19.02.2020, Einzel der Herren

Donnerstag, 20.02.2020, Single-Mixed-Staffel

Samstag, 22.02.2020, Staffel der Damen und Herren