Bei der Biathlon-WM in Antholz steht heute das Einzelrennen über 15 Kilometer auf dem Programm. Die Damen starten um 14.15 Uhr. ARD und Eurosport übertragen.

Biathlon WM 2020: Die deutschen Starterinnen für das Einzel

Deutsche Starterinnen: Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Karolin Horchler

Letzte deutsche Weltmeisterin: Laura Dahlmeier 2017 Titelverteidigerin: Hanna Öberg (Schweden)

Deutsche Chancen: Denise Herrmann gewann die Generalprobe in Pokljuka. Erstmals in ihrer Karriere war sie dort viermal fehlerfrei beim Schießen geblieben. Kommt die frühere Langläuferin ähnlich gut durch, kann sie nach Silber in der Verfolgung wieder auf das Podest laufen. Aber der Schießstand in der Südtirol-Arena ist tückisch, und Herrmann hatte bisher Probleme.

Einzel der Damen: Preuß und Hinz mit Medaillenchancen

Auch Franziska Preuß und Vanessa Hinz können sich wieder Top-Platzierungen ausrechnen. Preuß war zweimal in die Top Ten gelaufen, hatte im Sprint durch einen Fehler zu viel eine Medaille verpasst. Auch Hinz, die vor der WM nicht so richtig in Form gekommen war, zeigt jetzt überzeugende Leistungen. Karolin Horchler schießt zwar gut, ist aber läuferisch zu weit weg von der Weltspitze.

Das deutsche Biathlon-Team geht mit Hoffnungen auf Medaillen in die WM 2020. Dabei sind insbesondere die nachstehenden Athleten des DSV die Hoffnungsträger.

Benedikt Doll, Weltmeister 2017 im Sprint in Hochfilzen

Arnd Peiffer, Olympia: Gold, Silber und Bronze in verschiedenen Disziplinen, 15 WM-Medaillen, 17 Weltcupsiege

Simon Schempp, Weltmeister 2017 im Massenstart in Hochfilzen

Vanessa Hinz, Weltmeisterin 2017 in der Mixed-Staffel in Hochfilzen

Denise Herrmann, Weltmeisterin 2019 in der Verfolgung in Östersund

Franziska Preuß, 9 Weltcup-Siege

Janina Hettich und Karolin Horchler debütieren bei der Biathlon WM 2020 in Antholz im Sprint. Den kompletten deutschen Biathleten-Kader könnt ihr euch auf www.sportschau.de ansehen.

TV: Hier könnt ihr die Biathlon WM live im Fernsehen verfolgen

Die Wettbewerbe der Biathlon WM 2020 in Antholz werden live bei ARD und ZDF sowie beim Sportsender Eurosport zu sehen sein. Die Wettkämpfe vom 13.02.2020 bis 16.02.2020 werden vom ZDF im TV übertragen. Die zweite Woche der Biathlon WM 2020 zeigt die ARD live. Eurosport überträgt alle Wettbewerbe der Weltmeisterschaft in Antholz.

Wo ist die Biathlon-WM 2020 im Stream zu sehen?

ARD und ZDF berichten von der Biathlon-WM auch im Live-Stream. Dort werden alle Wettbewerbe im Internet gestreamt. Hier geht es zur Sportschau der ARD. Und hier zu ZDF Sport.

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Wettbewerbe zudem durch die Kooperation mit dem Sender Eurosport auf seinem (Bezahl-)Portal. Hier geht es zu DAZN.

