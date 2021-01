Für die Skijäger geht es heute mit dem Biathlon-Weltcup 2020/21 in Oberhof weiter. Es handelt es sich dabei um die sechste Station des Weltcups. Die zweite Woche in Oberhof ist der Ersatz für Ruhpolding, wo die Wettkämpfe eigentlich stattgefunden hätten.

Wir haben für euch alle wichtigen Infos rund um den Biathlon-Weltcup 2020/21 im Überblick: Zeitplan, Termine, Übertragung live in TV und Stream und Gesamtwertung.

Biathlon-Weltcup Termine 2020/21 – Alle Stationen im Überblick

11. bis 17. Januar 2021 in Oberhof (GER)

18. bis 24. Januar 2021 in Antholz (ITA)

9. bis 21. Februar 2020 WM in Pokljuka (SLO)

23. Februar bis 1. März 2021 in Peking (CHN)

8. bis 14. März 2021 in Nove Mesto (CZE)

16. bis 21. März 2021 in Oslo (NOR)

Biathlon-Weltcup in Oberhof 2021: Termine und Zeitplan

Ursprünglich sollte der Weltcup in Oberhof mit der Mixed-Staffel am Sonntag, 10. Januar, enden. Doch durch die verringerte Zahl an Wettkampforten finden auch in dieser Woche die Rennen des ausgefallenen Weltcups Ruhpolding in Oberhof statt. Von Mittwoch, 13. Januar, bis Sonntag, 17. Januar, gibt es dann wieder ein bis zwei Rennen pro Tag. Wettkampfort ist die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig im thüringischen Oberhof.

Oberhof (GER) – als Ersatz für Ruhpolding

13.01. (14:30h) Sprint Männer

14.01. (14:30h) Sprint Frauen

15.01. (14:30h) Staffel Männer

16.01. (14:45h) Staffel Frauen

17.01. (12:30h) Massenstart Männer

17.01. (15:00h) Massenstart Frauen

Antholz (ITA)

21.01. (14:15h) Einzel Frauen

21.01. – 24.01. 22.01. (13:15h) Einzel Männer

23.01. (13:10h) Massenstart Frauen

23.01. (15:05h) Verfolgung Männer

24.01. (12:00h) Verfolgung Frauen

24.01. (14:45h) Massenstart Frauen

Biathlon-WM

Pokljuka (SLO) 10.02. – 21.02.

Peking (CHN)

26.02. (09:15h) Staffel Frauen

26.02. – 01.03. 27.02. (09:15h) Staffel Männer

28.02. (06:35h) Sprint Frauen

28.02. (09:30h) Sprint Männer

01.03. (09:15h) Verfolgung Frauen

01.03. (11:15h) Verfolgung Männer

Nove Mesto (CZE)

11.03. (17:30h) Sprint Männer

11.03. – 14.03. 12.03. (17:30h) Sprint Frauen

13.03. (14:45h) Verfolgung Männer

13.03. (17:15h) Verfolgung Frauen

14.03. (10:25h) Mixed Staffel

14.03. (13:45h) Single-Mixed-Staffel

Oslo (NOR)

18.03. (15:30h) Sprint Frauen

18.03. – 21.03. 19.03. (15:30h) Sprint Männer

20.03. (12:15h) Verfolgung Frauen

20.03. (15:15h) Verfolgung Männer

21.03. (13:00h) Massenstart Frauen

21.03. (15:30h) Massenstart Männer

Biathlon-Weltcup aktuell: Gesamtwertung

Weltcupstand in der Gesamtwertung 2020/2021 der Herren nach 11 von 26 Wettbewerben (Top 10):

1. Johannes Thingnes Bø: 522 Punkte (Norwegen)

2. Sturla Holm Laegreid: 481 Punkte (Norwegen)

3. Johannes Dale: 434 Punkte (Norwegen)

4. Tarjei Boe: 423 Punkte

6. Emilien Jacquelin: 379 Punkte (Frankreich)

7. Quentin Fillon Maillet: 339 Punkte (Frankreich)

8. Martin Ponsiluoma: 349 Punkte (Schweden)

9. Jakov Fak: 337 (Slovenien)

10. Fabien Claude: 331 Punkte (Slowenien)

Weltcupstand in der Gesamtwertung 2020/2021 der Frauen nach 11 von 26 Wettbewerben (Top 10):

1. Marte Olsbu Røiseland: 509 Punkte (NOR)

2. Tiril Eckhoff: 466 Punkte (NOR)

3. Hanna Öberg: 466 Punkte (SWE)

4. Elvira Öberg: 379Punkte (SWE)

5. Dzinara Alimbekava: 355 Punkte (Belarus)

6. Dorothea Wierer: 350 Punkte (ITA)

7. Franziska Preuss: 347 Punkte (GER)

8. Lisa Hauser: 305 Punkte (AUT)

9. Marketa Davidova: 302 Punkte (CZE)

10. Chevalier-Bouchet: 292 Punkte (FRA)

Biathlon-Weltcup: Das sind die deutschen Top-Biathleten

Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann will im Kampf um den Gesamtweltcup möglichst weit vorne landen. Favoritinnen sind neben Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi aus Italien wohl auch die Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland. Bei den Männern geht deren Landsmann und Dominator Johannes Thingnes Bö auf die Jagd nach seiner nächsten großen Kristallkugel. Sein großer Rivale Martin Fourcade aus Frankreich ist zurückgetreten. Olympiasieger Arnd Peiffer tritt als erfahrenster Deutscher an, um wieder ganz vorne anzugreifen. Die Spitze dürfte auch in diesem Winter sehr dicht zusammen sein.

Biathlon Weltcup in Oberhof live: Übertragung heute im TV und Stream

Trotz der Tatsache, dass vor Ort aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind, können die Rennen dennoch live von zu Hause aus verfolgt werden.