Der Biathlon Weltcup 2020/2021 ist in Kontiolahti in Finnland mit zwei Einzelrennen gestartet. Doch auch das jährliche Sport-Event und seine Austragung sind von der Corona-Pandemie beeinträchtigt. Um viele Ortswechsel zu vermeiden, sieht der Plan für diese Saison weniger Veranstaltungsorte vor. Anfangs war es geplant, eine begrenzte Menge an Fans zuzulassen. Doch an keinem Austragungsort wird das jetzt möglich sein. Außerdem wurde diese Woche bekannt, dass es in einigen Teams Corona-Infektionen geben soll.

Die ersten 22 Weltcup-Rennen werden ab Ende November in Finnland und Österreich ausgetragen. In Deutschland werden im Januar zwölf Rennen in Oberhof stattfinden – keines davon in Ruhpolding. Nach den zwei Wochen in Oberhof geht es für die Biathleten im italienischen Antholz weiter, ehe im Februar die Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka stattfinden sollen.

In dieser Übersicht erfahrt ihr alle wichtigen Infos rund um den Biathlon-Weltcup 2020: Zeitplan, Ergebnisse, Termine, TV und Stream.

Biathlon-Weltcup 2020/21 – Überblick der Termine

27. bis 29. November 2020 in Kontiolahti (FIN)

30. November bis 6. Dezember 2020 in Kontiolahti (FIN)

7. bis 13. Dezember 2020 in Hochfilzen (AUT)

14. bis 20. Dezember 2020 in Hochfilzen (AUT)

4. bis 10. Januar 2021 in Oberhof (GER)

11. bis 17. Januar 2021 in Oberhof (GER)

18. bis 24. Januar 2021 in Antholz (ITA)

9. bis 21. Februar 2020 WM in Pokljuka (SLO)

23. Februar bis 1. März 2021 in Peking (CHN)

8. bis 14. März 2021 in Nove Mesto (CZE)

16. bis 21. März 2021 in Oslo (NOR)

Biathlon-Weltcup 2020/21: Kalender und Zeitplan

Kontiolahti (FIN)

28.11. (11:00h) Einzel Männer

28.11. – 29.11. 28.11. (14:20h) Einzel Frauen

Saisoneröffnung

29.11 (10:30h) Sprint Männer

29.11 (13:40h) Sprint Frauen

Kontiolahti (FIN)

03.12 (13:30h) Sprint Männer

03.12 – 06.12 03.12 (16:30h) Sprint Frauen

05.12 (13:20h) Verfolgung Männer

05.12 (15:15h) Staffel Frauen

06.12 (12:45h) Staffel Männer

06.12.(15:15h) Verfolgung Frauen

Hochfilzen (AUT)

11.12. (11:30h) Sprint Frauen

11.12. – 13.12. 11.12. (14:20h) Sprint Männer

12.12. (11:45h) Staffel Frauen

12.12. (14:45h) Verfolgung Männer

13.12. (11:45h) Verfolgung Frauen

13.12. (14:00h) Staffel Männer

Hochfilzen (AUT)

17.12. (14:15h) Sprint Männer

17.12. – 20.12. 18.12. (14:15h) Sprint Frauen

19.12. (13:00h) Verfolgung Männer

19.12. (15:00h) Verfolgung Frauen

20.12. (12:00h) Massenstart Männer

20.12. (14:25h) Massenstart Frauen

Oberhof (GER)

07.01. (14:15h) Sprint Frauen

07.01. – 10.01. 08.01. (14:15h) Sprint Männer

09.01. (12:45h) Verfolgung Frauen

09.01. (14:45h) Verfolgung Männer

10.01. (11:30h) Mixed-Staffel

10.01. (14:40h) Single-Mixed-Staffel

Oberhof (GER)

13.01. (14:30h) Sprint Männer

13.01. – 17.01. 14.01. (14:30h) Sprint Frauen

15.01. (14:30h) Staffel Männer

16.01. (14:45h) Staffel Frauen

17.01. (12:30h) Massenstart Männer

17.01. (15:00h) Massenstart Frauen

Antholz (ITA)

21.01. (14:15h) Einzel Frauen

21.01. – 24.01. 22.01. (13:15h) Einzel Männer

23.01. (13:10h) Massenstart Frauen

23.01. (15:05h) Verfolgung Männer

24.01. (12:00h) Verfolgung Frauen

24.01. (14:45h) Massenstart Frauen

Biathlon-WM

Pokljuka (SLO) 10.02. – 21.02.

Peking (CHN)

26.02. (09:15h) Staffel Frauen

26.02. – 01.03. 27.02. (09:15h) Staffel Männer

28.02. (06:35h) Sprint Frauen

28.02. (09:30h) Sprint Männer

01.03. (09:15h) Verfolgung Frauen

01.03. (11:15h) Verfolgung Männer

Nove Mesto (CZE)

11.03. (17:30h) Sprint Männer

11.03. – 14.03. 12.03. (17:30h) Sprint Frauen

13.03. (14:45h) Verfolgung Männer

13.03. (17:15h) Verfolgung Frauen

14.03. (10:25h) Mixed Staffel

14.03. (13:45h) Single-Mixed-Staffel

Oslo (NOR)

18.03. (15:30h) Sprint Frauen

18.03. – 21.03. 19.03. (15:30h) Sprint Männer

20.03. (12:15h) Verfolgung Frauen

20.03. (15:15h) Verfolgung Männer

21.03. (13:00h) Massenstart Frauen

21.03. (15:30h) Massenstart Männer

Weltcup-Ergebnisse in Kontiolahti: Arnd Peiffer, Maren Hammerschmidt und Co.

Zwei Podestplätze und viermal die WM-Norm: Die deutschen Skijäger sind mit guten Leistungen in die neue Saison gestartet. Denise Herrmann verpasste im Einzel ihren achten Weltcup-Erfolg nur um 0,8 Sekunden, mit Platz zwei holte sie in Kontiolahti wie der Einzel-Dritte Erik Lesser sowie Arnd Peiffer als Sprint-Siebter und Maren Hammerschmidt mit den Rängen neun und zwölf das WM-Ticket. Vor allem Lesser zeigte mit seinem ersten Einzelpodest seit drei Jahren, dass er noch nicht auf dem Abstellgleis steht. „Ich genieße es einfach. Aber ich weiß, dass es nächste Woche wieder anders aussehen kann“, sagte Lesser. Herrmann will ihre Enttäuschung als 38. im Sprint schnell abhaken, geht es doch am Donnerstag in Kontiolahti schon weiter. Da hofft auch der bisher enttäuschende Ex-Weltmeister Benedikt Doll auf bessere Ergebnisse.

Biathlon-Weltcup 2020/2021: Das sind die Gewinner der ersten Rennen

Samstag, 28. November 2020: Einzel-Männer über 20 Kilometer (11 Uhr):

1. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 48:57,0 Min./0 Schießf.;

2. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +19,6 Sek./1;

3. Erik Lesser (Frankenhain) +1:03,6 Min./1;

Samstag, 28. November 2020: Einzel-Frauen über 20 Kilometer (14:20 Uhr):

1. Dorothea Wierer (Italien) 44:00,9 Min./0 Schießf.;

2. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +0,8 Sek./1;

3. Johanna Skottheim (Schweden) +24,1/0;

Sonntag, 29. November 2020: Sprint-Männer (10:30 Uhr):

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 44:00,9 Min./0 Schießf.;

2. Sebastian Samuelsson (Schweden) +0,8 Sek./1;

3. Martin Ponsiluoma (Schweden) +24,1/1;

Sonntag, 29. November 2020: Sprint-Frauen (13:30 Uhr):

1. Hanna Öberg (Schweden) 21:01,4 Min./0 Schießf.;

2. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +23,9 Sek./0;

3. Karoline Offigstad Knotten (Norwegen) +37,8/0;

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti live im TV: Übertragung und Sendetermine

Kontiolahti: Die Wettbewerbe des Biathlon-Weltcups werden wie bisher üblich live bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das sind die Sendetermine für den laufenden Wettkampf in

Donnerstag, 03. Dezember 2020

13:00 Uhr: 10 km Sprint Herren (ARD)

16:10 Uhr: 7,5 km Sprint Damen: (ARD)

Samstag, 05. Dezember 2020

13:15 Uhr: 12,5 km Verfolgung Herren (ARD)

15:10 Uhr: 4 x 6 km Staffel Damen (ARD)

Sonntag, 06. Dezember 2020

12:35 Uhr: 4 x 7,5 km Staffel Herren (ARD)

15:10 Uhr: 10 km Verfolgung Damen (ARD)

17:10 Uhr: Staffelrennen in Finnland Zusammenfassung aus Kontiolahti (ZDF)

Wo ist der Biathlon-Weltcup im Stream zu sehen?

Live-Stream. Dort werden alle Wettbewerbe online gezeigt. Hier geht es zur ARD und ZDF berichten vom Biathlon-Weltcup auch im. Dort werden alle Wettbewerbe online gezeigt. Hier geht es zur Sportschau der ARD und hier zu ZDF Sport . Außerdem könnt ihr den Biathlon-Weltcup bei DAZN streamen und das sogar kostenlos mit einem Probemonat.

Biathlon-Weltcup: Das sind die deutschen Top-Biathleten

Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann will im Kampf um den Gesamtweltcup möglichst weit vorne landen. Favoritinnen sind neben Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi aus Italien wohl auch die Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland. Bei den Männern geht deren Landsmann und Dominator Johannes Thingnes Bö auf die Jagd nach seiner nächsten großen Kristallkugel. Sein großer Rivale Martin Fourcade aus Frankreich ist zurückgetreten. Olympiasieger Arnd Peiffer tritt als erfahrenster Deutscher an, um wieder ganz vorne anzugreifen. Die Spitze dürfte auch in diesem Winter sehr dicht zusammen sein.

Fans beim Biathlon-Weltcup 2020/2021

Fans können die meisten Rennen nur im Fernsehen verfolgen. Eigentlich jubeln teilweise mehr als 20 000 Zuschauer pro Tag an den Strecken und in den Stadien mit, das wird es nun nicht geben. Hochfilzen, Oberhof und Antholz lassen keine Fans zu, eine Entscheidung für die WM im slowenischen Pokljuka (9. bis 21. Februar 2021) wird für Anfang Dezember erwartet.